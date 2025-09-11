晴時多雲

娛樂 音樂

和喜歡的人在一起！不只林憶蓮前夫李宗盛也來了 合體大咖天王現身

〔記者陳慧玲／台北報導〕「Simple Life 簡單生活節」慶祝20週年，11月29、30日將在華山大草原舞台登場，今年的主軸精神是「和喜歡的人在一起！」日前宣布金曲歌后林憶蓮將來台獻唱，今則公布她的前夫李宗盛今年也將出席活動，並和大咖天王伍佰同台演出，強強卡司讓粉絲很期待。

李宗盛將到簡單生活節當嘉賓。（資料照）李宗盛將到簡單生活節當嘉賓。（資料照）

林憶蓮相隔11年後將再次站上簡單生活節舞台獻唱，她發文談到：「期待著11月的台北，好久不見的老朋友們，讓我們一起見證歲月走過的痕跡，讓我們緊緊的擁抱一下，好好聚一聚。」

除了天后林憶蓮，伍佰也將參加簡單生活節演出，並且邀請李宗盛當嘉賓同台，伍佰開心說：「簡單生活20年了喔！但對我而言，它一直存在著，是經典不滅（Timeless）的。很多時候我都忘了它有一個出發點。」

伍佰將在簡單生活節獻唱。（簡單生活節提供）伍佰將在簡單生活節獻唱。（簡單生活節提供）

另外伍佰透露：「主辦單位特別邀請了李宗盛大哥來跟我一起玩，連我都興奮了起來！」曾為大會主席的李宗盛說起對簡單生活節的期許：「分享、提醒、期許、陪伴！專心、致志、簡單、生活！二十年，如一日！」他和伍佰也將是相隔20年再次合體同台演出。

簡單生活節門票， 9月17日中午12 點開賣，國泰世華CUBE信用卡卡友享有優先購雙日票資格；9月20日中午12點起街聲會員優先購票，當天晚上8點則全面開賣，購票詳情可參考簡單生活節網站。

