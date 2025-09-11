晴時多雲

娛樂 最新消息

李翊君飆唱經典歌掀回憶殺 康康親吐28年前合作緣分

《綜藝一級棒》李翊君金曲掀起回憶殺。（中視提供）《綜藝一級棒》李翊君金曲掀起回憶殺。（中視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《綜藝一級棒》本週六（9/13）節目迎來「經典戲劇歌后駕到」，特邀實力派情歌天后李翊君登場，帶來令觀眾震撼的回憶殺。

《綜藝一級棒》李翊君經典代表作〈風中的承諾〉震撼登場。（中視提供）《綜藝一級棒》李翊君經典代表作〈風中的承諾〉震撼登場。（中視提供）

李翊君與康康情誼深厚，28年前康康初登場時就是與她合作，如今再度同台別具意義。她開場以經典〈風中的承諾〉驚豔全場，舞台氣氛宛如演唱會，藝人直呼「賺到」。製作單位透露，李翊君行程滿檔，這次特地排開時間參與，難得同框更添話題。

《綜藝一級棒》許志豪（左）互指陳孟賢對唱〈負心的人〉。（中視提供）《綜藝一級棒》許志豪（左）互指陳孟賢對唱〈負心的人〉。（中視提供）

《綜藝一級棒》謝宜君（左）郭婷筠詮釋氣勢磅礡的〈一代女皇〉。（中視提供）《綜藝一級棒》謝宜君（左）郭婷筠詮釋氣勢磅礡的〈一代女皇〉。（中視提供）

節目特別安排眾歌手詮釋李翊君經典作品，許志豪、陳孟賢對唱〈負心的人〉互指「負心的人」笑點滿滿；吳俊宏、吳勇濱合唱〈碎心戀〉情感真摯，讓李翊君感動回憶過去評審往事。謝宜君、郭婷筠則攜手演繹〈一代女皇〉，製作單位砸大錢打造后級造型，氣勢全開，笑點與霸氣兼具。

《綜藝一級棒》蘇宥蓉（左）與偶像李翊君合唱〈七情六慾〉羨煞眾人。（中視提供）《綜藝一級棒》蘇宥蓉（左）與偶像李翊君合唱〈七情六慾〉羨煞眾人。（中視提供）

壓軸由李翊君與蘇宥蓉合唱〈七情六慾〉，讓台上歌手直呼緊張，但她暖心肯定每位歌手都有獨特風格，現場氣氛熱烈。觀眾直呼「滿滿青春回憶湧上心頭」，也讓人再次見證李翊君不敗歌后的魅力。

