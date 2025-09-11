晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

楊月娥不捨江祖平遭遇 痛斥龔益霆：仗著老爸權勢囂張狂妄

江祖平日前怒控三立前副總龔美富兒子龔益霆性侵，在演藝圈掀起軒然大波。（翻攝自臉書）江祖平日前怒控三立前副總龔美富兒子龔益霆性侵，在演藝圈掀起軒然大波。（翻攝自臉書）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人江祖平日前怒控三立前副總龔美富兒子龔益霆性侵，在演藝圈掀起軒然大波，這也是繼2年前「#Metoo」運動過後，再度引外界性平意識抬頭的事件。對此，資深主持人楊月娥相當不捨江祖平遭遇，昨（10）日於臉書發布長文表達看法。

資深主持人楊月娥發文痛斥龔益霆。（翻攝自臉書）資深主持人楊月娥發文痛斥龔益霆。（翻攝自臉書）

楊月娥10日在臉書發文，她直言在演藝圈打滾多年，深知這圈子有多複雜，「私領域一旦被擴大檢視，就等著被鞭刑吧！非常殘酷，非常無言，說什麼都不是，不說什麼也不是。這社會從來不就事論事，扯東扯西，風向球亂飛，吃瓜看戲，就想看妳痛哭流涕」，更想像女兒若遇到同樣的事，氣憤表示「誰敢欺負她們，我一定會跟他拼命」。

楊月娥接著也痛批龔益霆，「明顯是被寵壞的小孩，仗著老爸的權勢，囂張狂妄。不顧及他人感受的性格也許是與生俱來，但環境絕對脫離不了關係，夜路走多還是會撞到鬼的」。最後，楊月娥在文末不忘給演藝圈後輩們忠告，「潛規則不是鐵律，尊重人才是王道！」

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中