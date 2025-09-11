楊月娥不捨江祖平遭遇 痛斥龔益霆：仗著老爸權勢囂張狂妄

江祖平日前怒控三立前副總龔美富兒子龔益霆性侵，在演藝圈掀起軒然大波。（翻攝自臉書）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人江祖平日前怒控三立前副總龔美富兒子龔益霆性侵，在演藝圈掀起軒然大波，這也是繼2年前「#Metoo」運動過後，再度引外界性平意識抬頭的事件。對此，資深主持人楊月娥相當不捨江祖平遭遇，昨（10）日於臉書發布長文表達看法。

資深主持人楊月娥發文痛斥龔益霆。（翻攝自臉書）

楊月娥10日在臉書發文，她直言在演藝圈打滾多年，深知這圈子有多複雜，「私領域一旦被擴大檢視，就等著被鞭刑吧！非常殘酷，非常無言，說什麼都不是，不說什麼也不是。這社會從來不就事論事，扯東扯西，風向球亂飛，吃瓜看戲，就想看妳痛哭流涕」，更想像女兒若遇到同樣的事，氣憤表示「誰敢欺負她們，我一定會跟他拼命」。

請繼續往下閱讀...

楊月娥接著也痛批龔益霆，「明顯是被寵壞的小孩，仗著老爸的權勢，囂張狂妄。不顧及他人感受的性格也許是與生俱來，但環境絕對脫離不了關係，夜路走多還是會撞到鬼的」。最後，楊月娥在文末不忘給演藝圈後輩們忠告，「潛規則不是鐵律，尊重人才是王道！」

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法