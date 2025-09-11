晴時多雲

娛樂 最新消息

AV界「最美女主播」出道8年突宣布引退 達人不捨嘆：太突然

日本AV女優山岸綺花將在本月底正式引退，結束她長達8年的AV生涯。（翻攝自IG）日本AV女優山岸綺花將在本月底正式引退，結束她長達8年的AV生涯。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本AV女優山岸綺花（山岸あや花）從地方電視台主播跳槽拍攝成人片，因此擁有「最美主播」的稱號。她於昨（10）日透過經紀公司宣布，將在本月底正式從AV界引退，結束她長達8年的AV生涯。消息一出瞬間引發外界不捨，AV達人一劍浣春秋也不捨表示「太突然了！」

山岸綺花曾在地方電視台擔任主播，因外型亮眼，當時就廣受外界關注，她也在2017年、24歲時轉戰AV產業，出道8年在社群擁有近80萬追蹤，更曾獲「最優秀女優獎」提名。昨（10）日期經紀公司突在X上發布聲明，表示山岸綺花已決定離開公司並引退，「她已下定決心邁向下一個舞台，期望粉絲們能理解並支持她的決定」。

對此，AV達人一劍浣春秋也在網站《PLAY NO.1》震驚表示，山岸綺花今年7月才在香港活動亮相，怎料返回日本後突暫停更新社群，也迅速被事務所從所屬藝人名單中刪除，後續就宣布九月底引退，他也感嘆「太突然了！AV女優真的是來去一陣風，說不遺憾是騙人的」。

點圖放大header
點圖放大body

