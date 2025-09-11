晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

王仁甫曝「開後門」被女粉絲看光！反差個性被讚暖男

〔記者林欣穎／台北報導〕伊正、況明潔、王仁甫、莎莎錄製東森《花甲少年趣旅行》展開宜蘭之旅。聊到對彼此的印象，莎莎坦言這次與王仁甫相處，完全顛覆了過去的印象。

林莎表示，以前上王仁甫的節目，總以為對方勝負慾很強，沒想到私底下的他相當細心，而且非常關心身邊的人，根本就是個大暖男。

伊正（左起）、況明潔與王仁甫、莎莎一同探索宜蘭之美。（東森綜合台提供）伊正（左起）、況明潔與王仁甫、莎莎一同探索宜蘭之美。（東森綜合台提供）

對此，王仁甫也分享：「其實有時為了要讓節目效果更好，會特意表現讓節目加分的行為，但這次是出來玩，就像跟好朋友一起旅行，不會太在意輸贏，相處起來非常輕鬆自在。」

身為宜蘭人的王仁甫，帶領大家體驗噴射動力衝浪板。伊正作為領頭羊，從趴著滑行到嘗試站起身時，引擎卻突然熄火，讓他直接栽進海裡！不斷重新發動引擎也無力回天，伊正事後坦言：「當時離岸邊有點遠，心裡其實滿害怕的，因為我很怕深海。起初有點猶豫要不要下海，但還是硬著頭皮上去了。還好最後有驚無險，教練趕緊來救援，也算是達成了我對衝浪的想像。」

王仁甫大方分享照大腸鏡尷尬經歷。（東森綜合台提供）王仁甫大方分享照大腸鏡尷尬經歷。（東森綜合台提供）

況明潔體驗時則大讚好玩，但浪打到胸部卻也好痛。反觀經驗豐富的王仁甫，立刻站在板上衝浪一段距離，讓眾人驚呼連連。

不僅如此，王仁甫在節目中更自爆超尷尬的照大腸鏡經驗，他透露，當時護理師請他換上背後開洞的手術服，準備進行檢查，結果卻突然發現他就是王仁甫，便興高采烈地說自己是他的忠實歌迷，更熱情地和他聊起過往演唱會的回憶。王仁甫尷尬表示：「我就一邊腳彎曲、屁股對著她，一邊聽她聊以前的演唱會，我當下真的不知道該怎麼辦，實在太尷尬了！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中