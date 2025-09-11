王仁甫曝「開後門」被女粉絲看光！反差個性被讚暖男

〔記者林欣穎／台北報導〕伊正、況明潔、王仁甫、莎莎錄製東森《花甲少年趣旅行》展開宜蘭之旅。聊到對彼此的印象，莎莎坦言這次與王仁甫相處，完全顛覆了過去的印象。

林莎表示，以前上王仁甫的節目，總以為對方勝負慾很強，沒想到私底下的他相當細心，而且非常關心身邊的人，根本就是個大暖男。

伊正（左起）、況明潔與王仁甫、莎莎一同探索宜蘭之美。（東森綜合台提供）

對此，王仁甫也分享：「其實有時為了要讓節目效果更好，會特意表現讓節目加分的行為，但這次是出來玩，就像跟好朋友一起旅行，不會太在意輸贏，相處起來非常輕鬆自在。」

身為宜蘭人的王仁甫，帶領大家體驗噴射動力衝浪板。伊正作為領頭羊，從趴著滑行到嘗試站起身時，引擎卻突然熄火，讓他直接栽進海裡！不斷重新發動引擎也無力回天，伊正事後坦言：「當時離岸邊有點遠，心裡其實滿害怕的，因為我很怕深海。起初有點猶豫要不要下海，但還是硬著頭皮上去了。還好最後有驚無險，教練趕緊來救援，也算是達成了我對衝浪的想像。」

王仁甫大方分享照大腸鏡尷尬經歷。（東森綜合台提供）

況明潔體驗時則大讚好玩，但浪打到胸部卻也好痛。反觀經驗豐富的王仁甫，立刻站在板上衝浪一段距離，讓眾人驚呼連連。

不僅如此，王仁甫在節目中更自爆超尷尬的照大腸鏡經驗，他透露，當時護理師請他換上背後開洞的手術服，準備進行檢查，結果卻突然發現他就是王仁甫，便興高采烈地說自己是他的忠實歌迷，更熱情地和他聊起過往演唱會的回憶。王仁甫尷尬表示：「我就一邊腳彎曲、屁股對著她，一邊聽她聊以前的演唱會，我當下真的不知道該怎麼辦，實在太尷尬了！」

