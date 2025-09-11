晴時多雲

娛樂 電視

伊正被爆「雙面人」！況明潔揭他私下面：判若兩人

〔記者林欣穎／台北報導〕伊正、況明潔、王仁甫、莎莎錄製東森《花甲少年趣旅行》展開宜蘭之旅。本集由況明潔擔任第一天導遊，帶領大家重溫童年回憶，沒想到卻意外開啟一場爆料大會。

旅程一開始，況明潔與伊正熱情相擁，兩人分享早在18歲時就合作飾演老夫老妻，默契不在話下。

況明潔（左）大爆料伊正是雙面人。（東森綜合台提供）

況明潔更爆料：「這次發現伊正根本有『雙面人』潛質！以前總覺得他是個好爸爸、很會照顧人，但在遊戲中卻展現出狡猾的一面，跟平常真的判若兩人。」

伊正則坦言：「其實我是比較ㄍㄧㄥ的雙子座，這次在節目中，不小心顯露出比較好強，但也比較脆弱的一面。」

王仁甫也笑稱：「我們這一集大概是有史以來最特別的一集，我們的友情竟然是建立在互相攻擊之上。我們可以盡情地批評對方，但對方不會生氣，反而還會笑得很開心。」

此外，況明潔分享為了避免開車的人打瞌睡，總是會主動坐上副駕駛座，並一路與對方聊天，沒想到卻反而造成反效果。伊正爆料：「有一次是仁甫開車，小玲（況明潔）一直在旁邊講話，結果仁甫竟然說他聽了很想睡覺，所以我就趕快跟他交換。」

況明潔（左二）擔任第一天導遊，帶領大家重溫童年回憶。（東森綜合台提供）

王仁甫也無奈表示：「我一開始精神真的很好，但聽著小玲姐講話，就慢慢開始覺得睏意上湧。跟伊正哥換手後，我到後座立刻就睡著了，而且還睡了很久，接著下一趟換我開車，因為睡飽了，但是小玲姐又開始講話大概五分鐘後，我又開始想睡覺了。」伊正立即笑說「那時候你沒睡著，反而換我睡著了，以後大家有失眠症狀，歡迎打給小玲姐。」

況明潔也自嘲：「沒錯，以後大家有失眠症狀，歡迎打電話給我，我保證五分鐘讓你們進入深層睡眠！」

