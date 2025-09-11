彰化好無聊？王麒愷Podcast入圍金鐘獎 鹿港腔台語放送全世界

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港文青王麒愷，以最愛的母語「鹿港腔」台語來來錄製「阿愷之聲」Podcast200多集，今年入圍第60屆廣播金鐘獎Podcast藝術文化類獎。王麒愷說，感謝從小長大都有說台語的環境，能用鹿港腔放送全世界，真的非常爽啦！

王麒愷Podcast入圍金鐘獎，以鹿港腔台語放送全世界。（資料照，記者劉曉欣攝）

擁有台大碩士文憑，王麒愷也曾一度走入公部門，在疫情期間返回鹿港家鄉，讓他重拾在研究所時錄製過「阿愷之聲」的美好時光，就在自家的時鐘展示間，繼續展開「阿愷之聲」Podcast的奇幻之旅。王麒愷說，原本以為只是短暫的開播，卻意外的持續走到今天，竟然還入圍了金鐘獎，這一切真的是太意想不到了。

王麒愷說，他會想到用鹿港腔台語來做節目，起因就是小時候在家族的時鐘工廠幫忙，師傅都會聽著台語廣播節目，這讓他非常著迷。只是要挑戰全台語來錄節目，對他而言，起初還是一件非常不簡單的事，在做節目的過程，讓他的台語越來越好，說的鹿港腔連老一輩都給予肯定。

王麒愷表示，大家都說彰化很無聊，但他的節目聊爵士，談文學，最多的題材就是來自與彰化與鹿港有關的人事物，也許彰化在很多人心中真的很無聊，但在無聊當中找到樂趣，進而激發創造力，彰化的無聊讓創造力源源不絕，如今他能以「阿愷之聲」Podcast入圍金鐘獎，用母語的鹿港腔台語放送全世界，他也要大聲說「我驕傲」！

