《親愛的X》驚爆抄襲 劇組「參考」蘇有朋電影海報急道歉

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓話題新劇 《親愛的X》驚爆抄襲爭議，由 《太陽的後裔》、《孤單又燦爛的神－鬼怪》 的李應福導演執導的《親愛的X》，其一幅海報，被發現疑似抄襲蘇有朋在2017年執導的《嫌疑人X的獻身》電影，消息曝光後引發熱議，劇組也認了並撤換海報並公開致歉。

南韓話題新劇涉抄襲，劇組認了「參考」蘇有朋的電影海報。（圖／翻攝自sportschosun）

《親愛的X》未播已造成轟動，起因於網友發現《親愛的X》的海報與中國電影版本《嫌疑人X的獻身》設計極為雷同。都是在白底畫面中央畫出割紙裂痕，且裂痕交錯成「X」圖樣並且從中露出一隻眼睛，由於兩片並非類似情節也不是系列故事，因此網友認為「這並非致敬，而是抄襲。」

《親愛的X》隨後替換新的海報。（圖／翻攝自IG @tving.official）

《鬼怪》導演韓劇涉抄襲消息曝光後，隨後劇組也認了「參考」蘇有朋8年前電影海報，同時撤換海報並公開致歉。製作團隊9日透過韓媒發表聲明，坦承「直到後期才意識到其中存在參考與相似之處」，已將海報下架停止使用，並對觀眾和相關人士深感抱歉。而換上的最新海報，則是韓國女藝人金裕貞清冷致命的惡女形象；而男主角金永大則以帶著哀傷的深情眼神緊抱她，畫面充滿劇情張力。

