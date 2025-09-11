晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

台灣外交靠這個！蛋餅紅到荷蘭 超市蛋餅皮一上架就秒殺

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕莎莎與郭彥均主持的八大電視台《WTO姐妹會》，日前探討「各國有哪些產業在國外發光」，來賓侯昌明分享，台灣傳統早餐之一的蛋餅，竟在荷蘭掀起熱潮，甚至成為另類的台灣外交代表！

侯昌明分享台灣的蛋餅，在荷蘭掀起熱潮。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）侯昌明分享台灣的蛋餅，在荷蘭掀起熱潮。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

侯昌明表示，他剛從荷蘭旅遊返台，就被朋友問及是否在當地吃過蛋餅，讓他驚訝不已。深入了解後發現，原來在荷蘭有一輛販售台灣蛋餅的餐車，老闆娘就是台灣人，因為嫁到國外，想找點事情來做，於是運用台灣人熟悉的蛋餅嘗試賣賣看，結果大獲成功。

荷蘭販售台灣蛋餅的餐車，老闆娘是台灣人。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）荷蘭販售台灣蛋餅的餐車，老闆娘是台灣人。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

侯昌明認為，蛋餅受歡迎，是因為老闆娘運用墨西哥捲餅的概念，把各式各樣的食材包入蛋餅皮，再把蛋餅煎得酥酥脆脆，符合當地人的口味，甚至生意好到阿姆斯特丹有4到5家超市，為此進口台灣蛋餅皮，而且一上架就被搶購一空。

阿姆斯特丹超市的蛋餅皮，一上架就被搶購一空。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）阿姆斯特丹超市的蛋餅皮，一上架就被搶購一空。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

不少荷蘭人因為蛋餅而認識台灣，進而對台灣文化產生興趣，甚至親自來台觀光。蛋餅不僅成為台灣美食的驕傲，更意外地扮演起「美食外交」的角色，展現軟實力，為台灣在國際舞台上加分。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中