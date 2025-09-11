台灣外交靠這個！蛋餅紅到荷蘭 超市蛋餅皮一上架就秒殺

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕莎莎與郭彥均主持的八大電視台《WTO姐妹會》，日前探討「各國有哪些產業在國外發光」，來賓侯昌明分享，台灣傳統早餐之一的蛋餅，竟在荷蘭掀起熱潮，甚至成為另類的台灣外交代表！

侯昌明分享台灣的蛋餅，在荷蘭掀起熱潮。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

侯昌明表示，他剛從荷蘭旅遊返台，就被朋友問及是否在當地吃過蛋餅，讓他驚訝不已。深入了解後發現，原來在荷蘭有一輛販售台灣蛋餅的餐車，老闆娘就是台灣人，因為嫁到國外，想找點事情來做，於是運用台灣人熟悉的蛋餅嘗試賣賣看，結果大獲成功。

荷蘭販售台灣蛋餅的餐車，老闆娘是台灣人。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

侯昌明認為，蛋餅受歡迎，是因為老闆娘運用墨西哥捲餅的概念，把各式各樣的食材包入蛋餅皮，再把蛋餅煎得酥酥脆脆，符合當地人的口味，甚至生意好到阿姆斯特丹有4到5家超市，為此進口台灣蛋餅皮，而且一上架就被搶購一空。

阿姆斯特丹超市的蛋餅皮，一上架就被搶購一空。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

不少荷蘭人因為蛋餅而認識台灣，進而對台灣文化產生興趣，甚至親自來台觀光。蛋餅不僅成為台灣美食的驕傲，更意外地扮演起「美食外交」的角色，展現軟實力，為台灣在國際舞台上加分。

