中國男團播神撞臉Joeman！網笑爆：九妹哥哥好哇賽

中國抖音團播男主播神撞臉Joeman（右）。（翻攝自Threads）

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國抖音近期掀起「團體直播」風潮，幾名外型亮眼的年輕男主播在鏡頭前隨魔性歌曲《上車歌》唱跳，吸引觀眾抖內互動。沒想到，其中一名男主播外貌神似台灣百萬YouTuber「九妹」Joeman，讓網友驚呼「Joeman也來兼職？」甚至釣出本人回應。

中國團播是抖音熱門形式，直播主們依固定舞蹈與旋律進行表演，若有觀眾課金就能聽到即時喊名互動。這場表演中，一名深邃五官、氣質相似Joeman的男主播成為焦點，引發觀眾瘋狂留言調侃。Joeman得知後並未避談，反而以幽默回應「我真是多才多藝。」讓話題再度發酵。

請繼續往下閱讀...

中國抖音團播男主播（右一）神撞臉Joeman。（翻攝自Threads）

許多網友以主播們的口吻打趣表示，「九妹哥哥腹肌有8塊哇噻哇噻！」、「九妹哥哥真的好哇賽」更有不少人認為「正版九妹還是最好看！」、「Joeman快要變成一個種族了！」顯見話題延燒。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法