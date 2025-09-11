晴時多雲

娛樂 最新消息

中國男團播神撞臉Joeman！網笑爆：九妹哥哥好哇賽

中國抖音團播男主播神撞臉Joeman（右）。（翻攝自Threads）中國抖音團播男主播神撞臉Joeman（右）。（翻攝自Threads）

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國抖音近期掀起「團體直播」風潮，幾名外型亮眼的年輕男主播在鏡頭前隨魔性歌曲《上車歌》唱跳，吸引觀眾抖內互動。沒想到，其中一名男主播外貌神似台灣百萬YouTuber「九妹」Joeman，讓網友驚呼「Joeman也來兼職？」甚至釣出本人回應。

中國團播是抖音熱門形式，直播主們依固定舞蹈與旋律進行表演，若有觀眾課金就能聽到即時喊名互動。這場表演中，一名深邃五官、氣質相似Joeman的男主播成為焦點，引發觀眾瘋狂留言調侃。Joeman得知後並未避談，反而以幽默回應「我真是多才多藝。」讓話題再度發酵。

中國抖音團播男主播（右一）神撞臉Joeman。（翻攝自Threads）中國抖音團播男主播（右一）神撞臉Joeman。（翻攝自Threads）

許多網友以主播們的口吻打趣表示，「九妹哥哥腹肌有8塊哇噻哇噻！」、「九妹哥哥真的好哇賽」更有不少人認為「正版九妹還是最好看！」、「Joeman快要變成一個種族了！」顯見話題延燒。

