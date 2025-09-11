晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳奕迅與親哥合照罕見曝光！「兄弟激似雙胞胎」全網看呆

〔記者邱奕欽／台北報導〕陳奕迅與親哥陳澤迅近日因一張舊合照再度引發熱議，兄弟2人外貌激似一對雙胞胎，照片曝光立刻讓網友們全看傻，並在網路上引起熱烈討論。其實，陳奕迅過去也曾透露，在英國留學時多虧有哥哥庇護，才得以免於校園欺凌，兄弟情深的故事再次被翻出。

陳奕迅（右二）與哥哥（左二）陳澤迅激似雙胞胎。（翻攝自微博）陳奕迅（右二）與哥哥（左二）陳澤迅激似雙胞胎。（翻攝自微博）

這張再度被瘋傳的合照中，哥哥陳澤迅身穿白色V領T恤、杏色運動褲搭配黑超墨鏡，而陳奕迅則戴著白色紳士帽、身穿藍色牛仔外套，搭配透明框眼鏡。2人除了衣著有型外，更因相似的神情和嘴角弧度，讓不少人驚呼「簡直分不出誰是誰」。

事實上，陳奕迅過去就曾在訪談中談到哥哥的重要性，他提到在英國求學時哥哥早已是校園內的風雲人物，讓同學對他格外尊重，「他們應該曾經捉弄過我哥哥，但沒得逞。」因此自己也因哥哥的威望而間接受到保護，如今兄弟舊照曝光不僅勾起粉絲回憶，也再度見證2人深厚的手足情。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中