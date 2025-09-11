陳奕迅與親哥合照罕見曝光！「兄弟激似雙胞胎」全網看呆

〔記者邱奕欽／台北報導〕陳奕迅與親哥陳澤迅近日因一張舊合照再度引發熱議，兄弟2人外貌激似一對雙胞胎，照片曝光立刻讓網友們全看傻，並在網路上引起熱烈討論。其實，陳奕迅過去也曾透露，在英國留學時多虧有哥哥庇護，才得以免於校園欺凌，兄弟情深的故事再次被翻出。

陳奕迅（右二）與哥哥（左二）陳澤迅激似雙胞胎。（翻攝自微博）

這張再度被瘋傳的合照中，哥哥陳澤迅身穿白色V領T恤、杏色運動褲搭配黑超墨鏡，而陳奕迅則戴著白色紳士帽、身穿藍色牛仔外套，搭配透明框眼鏡。2人除了衣著有型外，更因相似的神情和嘴角弧度，讓不少人驚呼「簡直分不出誰是誰」。

事實上，陳奕迅過去就曾在訪談中談到哥哥的重要性，他提到在英國求學時哥哥早已是校園內的風雲人物，讓同學對他格外尊重，「他們應該曾經捉弄過我哥哥，但沒得逞。」因此自己也因哥哥的威望而間接受到保護，如今兄弟舊照曝光不僅勾起粉絲回憶，也再度見證2人深厚的手足情。

