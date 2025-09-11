年度動畫盛事！台中國際動畫影展10月登場 雙開幕片打頭陣

〔記者許世穎／台北報導〕由台中市政府及新聞局指導、台中市影視發展基金會主辦之「2025 TIAF台中國際動畫影展」今年邁入第11屆，以「動畫，有感世界」為主題，精選3部風格迥異的開閉幕強片，從熱血漫畫的震撼、文學改編的詩意到奇幻寓言的溫暖，帶領觀眾展開一場跨越情感與文化的旅程。

《小雨愛蜜莉》自今年在坎城影展首度曝光後，即引發熱烈關注。（台中國際動畫影展提供）

今年影展以雙開幕片打頭陣，作品分別兼具藝術表現與動漫流行脈動，雙管齊下呼應不同觀眾群的期待。將於台中國際動畫影展迎來台灣首映的開幕片之一《小雨愛蜜莉》（Little Amélie, or the Character of Rain），自今年在坎城影展首度曝光後即引發熱烈關注，並甫獲2025年安錫國際動畫影展觀眾票選獎，備受肯定。

請繼續往下閱讀...

台中國際動畫影展另一部開幕片《劇場版 咒術迴戰 0》，結合全新主視覺特典，於影展期間搶先日本復活放映。（台中國際動畫影展提供）

《小雨愛蜜莉》改編自比利時知名作家艾蜜莉諾彤的半自傳小說，以詩意的敘事語言與細膩的日式畫風，細緻描繪孩童初識世界的感官經驗與內心情緒，是一部兼具藝術美感與情感共鳴的動人之作。

另外一部開幕片則是為慶祝《咒術迴戰》系列動畫開播五週年，即將於今年10月24日復活上映的《劇場版 咒術迴戰 0》，結合全新主視覺特典於影展期間搶先日本復活放映。該作自上映以來締造日本138億日圓票房、全球突破1.96億美元佳績，不僅以流暢戰鬥與震撼聲光吸引觀眾，更以角色羈絆與成長故事引發共鳴，成為動漫迷心中的不朽經典。

而本屆閉幕片《雀鳥的秘密》（The Songbirds' Secret）由法國瘋影動畫工作室精心製作，採用獨特的紙片剪貼動畫技術，此手法在長篇動畫中較為罕見，展現傳統動畫工藝與現代敘事的完美結合。影片以奇幻寓言包裹友情與家族秘密的冒險旅程，榮獲2025年上海國際電影節金爵獎最佳動畫片獎，並將以台灣首映身份壓軸登場，為本屆影展畫下溫柔而深刻的句點。

台中國際動畫影展閉幕片《雀鳥的秘密》，採用獨特的紙片剪貼動畫技術，展現傳統動畫工藝與現代敘事的完美結合。（台中國際動畫影展提供）

除開閉幕片外，觀摩單元也精心挑選五部國際矚目作品，將帶領觀眾走過青春、成長與社會議題的多重樣貌。鬼才漫畫家藤本樹同名作品改編的現象級動畫電影的《驀然回首》自安錫動畫影展首映以來被譽為「獻給手繪與創作初心的情書」，並橫掃日本電影學院獎最佳動畫及東京動畫獎年度動畫；紀錄片《紙夢奇境：獨立動畫師的冒險旅程》以剪紙動畫回顧創作者二十年的逐夢歷程，榮獲新潟動畫影展與印第影展肯定，觸動所有創作者心弦。

另有描繪校園少年體重焦慮與勇氣的《擁抱棉花糖男孩》，潛入水下自由寓言的《鰓男孩》，以及以北韓為故事背景的禁忌愛戀《平壤禁戀》，皆以不同視角呼應成長與人性的深層課題。

此外，本屆焦點影人聚焦在兩位亞洲重量級創作者：韓國導演安載勳，以鉛筆線條的溫度與文學質地描繪孤獨與夢想，從《希區考克的一天》《純真樂章》到最新長片《鰓男孩》，持續以細膩線條觸動人心，並在國際影展上屢獲肯定，是近二十年韓國動畫的重要代表。

《驀然回首》改編自鬼才漫畫家藤本樹同名作品。（台中國際動畫影展提供）

而日本原畫師暨導演押山清高則以手繪的呼吸感與奇幻敘事風格廣受注目，曾參與《福音戰士新劇場版：破》、《借物少女艾莉緹》，並執導《輕拍翻轉小魔女》。其改編自藤本樹漫畫的長片《驀然回首》，廣受國際好評，並獲日本電影學院獎最佳動畫、東京動畫獎年度動畫等大獎，更被視為手繪動畫在數位時代依然能綻放生命力的最佳證明。

「2025台中國際動畫影展」將於10月11日至10月18日在台中大魯閣新時代威秀影城舉辦，多位國際重量級動畫導演亦將親臨台中與影迷對話，預售票自9月19日中午12點起於OPENTIX兩廳院售票系統正式開賣，還有驚喜套票組合回饋影迷好友。完整片單與最新資訊，請關注影展官網或官方粉絲專頁，誠摯邀請影迷好友齊聚台中，共同迎接這場連結世界的感動盛會。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法