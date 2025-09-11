晴時多雲

娛樂 日韓

挑戰靈魂極限！《龍之心》穿越地獄直擊人性光與暗

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本奇幻動畫電影《龍之心－靈界探訪記》結合靈性哲思與青春成長，影片透過主角穿越層層地獄的試煉，最終抵達象徵純淨與希望的「香巴拉」，讓心靈回歸渴望的淨土，帶給觀眾療癒與啟發。

《龍之心－靈界探訪記》巨龍自天際俯衝而下，救起龍介與知美。（幸福の科学提供）《龍之心－靈界探訪記》巨龍自天際俯衝而下，救起龍介與知美。（幸福の科学提供）

《龍之心－靈界探訪記》講述田川龍介是名熱愛登山、夢想征服百岳的中學生社長；佐藤知美則是性格溫柔卻內心堅毅的劍道社成員；兩人本來只是暑假相聚的表兄妹，卻因一次戲水意外被神秘巨龍救起，並受引導踏上穿越地獄與天堂的冒險之旅。

《龍之心－靈界探訪記》恐怖巨獸在烈焰地獄中狩獵無助的人群，畫面震撼直擊人心。（幸福の科学提供）《龍之心－靈界探訪記》恐怖巨獸在烈焰地獄中狩獵無助的人群，畫面震撼直擊人心。（幸福の科学提供）

本片透過強烈視覺與細膩敘事，提出關於「生而為人，人為何而活」的深刻提問；片中安排來自東方文化的多位神祇角色，如閻魔大王、仙人、地藏神獸等，為旅程增添濃厚的哲學與文化底蘊。

《龍之心－靈界探訪記》龍介陷入如夢似幻的試煉場景。（幸福の科学提供）《龍之心－靈界探訪記》龍介陷入如夢似幻的試煉場景。（幸福の科学提供）

片中另一大亮點是將抽象地獄世界以具象化方式呈現。美術團隊精心打造出多個象徵人性罪行與情緒的場景，例如「說謊地獄」空間不斷扭曲反射，暗示謊言最終會反噬自己，「暴力地獄」則揭露以暴制暴的惡性循環。

為營造地獄的壓迫氛圍，美術團隊大量運用陰影筆觸與冷色調層疊，並與音樂設計緊密結合，打造出「內在噩夢成真」的沉浸式感受。《龍之心－靈界探訪記》將於9月12日在台上映。

點圖放大body

