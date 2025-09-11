「台灣觀眾是全世界最難忘的！」《火焰之舞》踢踏震撼再臨

〔記者許世穎／台北報導〕全球最受矚目的愛爾蘭踢踏舞鉅作《火焰之舞》將再度來台演出，昨（10）日搶先排練，整齊劃一的步伐與震撼節奏響徹全場，展現多年嚴格訓練的成果，也為即將展開的台灣巡演揭開序幕。

《火焰之舞》首席女舞者艾琳邁波琳大讚台灣觀眾總是非常熱情。（寬宏提供）

本次演出由來自英國的首席女舞者艾琳邁波琳與加拿大首席男舞者盧卡斯勞頓共同擔綱主演。艾琳自3歲起習舞，6位啟蒙老師皆曾參與《火焰之舞》，她自小立志追隨偶像腳步，2024年成功試鏡成為主角「摩莉甘」，並在家人面前首次登台。她興奮表示：「台灣觀眾是全世界最難忘的，也是最熱情的，所以我們才一次次回來。我非常期待再度以主演身份在這裡演出！」

《火焰之舞》首席男舞者盧卡斯勞頓直說很期待為台灣觀眾表演。（寬宏提供）

盧卡斯則自7歲便透過錄影帶愛上《火焰之舞》，2020年首次來台，2024年於英國牛津挑戰「舞王」角色，更成為史上首位加籍舞王。他說：「雖然我來過台灣，但這是第一次以主角身份登台，真的非常激動！迫不及待要讓大家看到這齣精彩的舞劇。」

現任《火焰之舞》創意總監詹姆士基根同樣親自來台，17歲成為史上最年輕「舞王」的他，與創作者麥可佛萊利合作逾22年。他透露，2025年巡演的百人團隊，是從近千名舞者中經過層層甄選、由佛萊利親自挑選而成，並接受每日12小時、長達數月的嚴格訓練，只為帶來最完美的演出。他強調：「台灣觀眾的熱情是我們的養分，每次都讓我們深受震撼，所以一定要以最好的表演來回報大家。」

兩位主演也談到排練過程中的挑戰。艾琳指出：「排練雖然艱難，但過程充滿樂趣與能量，和近百位舞者同場真的很振奮人心。」盧卡斯則說：「每位舞者都克服了很多挑戰，幸運的是我們有佛萊利作為導師，他不只教會我們舞蹈，也讓我們成為更好的表演者。」

《火焰之舞》首席男舞者盧卡斯勞頓（左起）、首席女舞者艾琳邁波琳、創意總監詹姆士基根昨一同彩排。（寬宏提供）

2025年巡演將以全新設計的華麗服裝登場，進一步提升視覺衝擊力。《火焰之舞》以整齊劃一的群舞與雷鳴般的節奏聞名，團隊強調：「這場演出能量充沛、氣勢非凡，觀眾會感受到快樂。這也是經典不敗之所以能延續至今的原因。」

《火焰之舞》全台巡演將於9月13、14日在台北小巨蛋盛大開演，隨後9月17日直衝南台灣高雄巨蛋，9月19、20日在台中中興大學惠蓀堂壓軸登場，全台巡演共計8場，勢必再度掀起踢踏狂潮！等待已久的舞迷們千萬要把握難得的機會！購票請洽寬宏藝術。

