晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

半夜撞見老公被押走約談！黃瑄當場崩潰「嘴角還流血」

〔記者蕭方綺／台北報導〕尹昭德在台視八點檔《寶島西米樂 傳承》中飾演西裝師，意外陷入「盜賣國寶」疑雲，不僅店面和住處遭到搜索，更在大半夜被調查人員押走約談。拍攝這場戲時，飾演他妻子的黃瑄情緒潰堤，看著丈夫被帶走，她激動地與調查人員拉扯，過程中不慎撞上盧彥澤的手，導致嘴角流血。但黃瑄毫不在意，反而笑稱：「沒事，這樣看起來更真實。」

尹昭德（右二）在《寶島西米樂》半夜被帶走，讓老婆黃瑄（左）崩潰。（台視提供）尹昭德（右二）在《寶島西米樂》半夜被帶走，讓老婆黃瑄（左）崩潰。（台視提供）

黃瑄回憶這場情緒爆發的戲，表示自己本來沒有預設要落淚，但當下情境氛圍，加上尹昭德的眼神和表情，讓她立刻情緒被觸發，淚水再也止不住。她打趣地說：「看到昭德哥就很想哭，他長得一副很讓人想哭的樣子。」

尹昭德在《寶島西米樂》看著空白的自白書，一臉驚恐。（台視提供）尹昭德在《寶島西米樂》看著空白的自白書，一臉驚恐。（台視提供）

黃瑄坦言自己防衛心較重，不太習慣跟其他演員做太多交流，平時專注在把自己的工作做好，習慣用自己的方式入戲，但跟尹昭德拍戲就很不一樣，因為對方在拍攝過程會努力給予情緒價值，因此跟他對戲很容易展現出真誠的情緒。

黃瑄（中）在《寶島西米樂》拍攝過程撞到盧彥澤（左二），導致嘴角滲血。（台視提供）黃瑄（中）在《寶島西米樂》拍攝過程撞到盧彥澤（左二），導致嘴角滲血。（台視提供）

此外，劇中尹昭德還有一場被刑求的戲碼，他坦言自己被「虐待」了一整天，內心滿腹委屈。尹昭德透露，拍攝時左手被敲打、被夾，調查人員卻刻意留下他的右手，逼他寫自白書。尹昭德入戲表示：「梅樹什麼也沒做，所有的痛苦只能往肚裡吞。真的痛到受不了，眼淚就直接流下來。他的心裡滿腹不解、身心俱疲。」並表示這場戲拍完很容易內傷：「心中有一種悶悶的痛感，很難承受，感覺被關了好多年。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中