半夜撞見老公被押走約談！黃瑄當場崩潰「嘴角還流血」

〔記者蕭方綺／台北報導〕尹昭德在台視八點檔《寶島西米樂 傳承》中飾演西裝師，意外陷入「盜賣國寶」疑雲，不僅店面和住處遭到搜索，更在大半夜被調查人員押走約談。拍攝這場戲時，飾演他妻子的黃瑄情緒潰堤，看著丈夫被帶走，她激動地與調查人員拉扯，過程中不慎撞上盧彥澤的手，導致嘴角流血。但黃瑄毫不在意，反而笑稱：「沒事，這樣看起來更真實。」

尹昭德（右二）在《寶島西米樂》半夜被帶走，讓老婆黃瑄（左）崩潰。（台視提供）

黃瑄回憶這場情緒爆發的戲，表示自己本來沒有預設要落淚，但當下情境氛圍，加上尹昭德的眼神和表情，讓她立刻情緒被觸發，淚水再也止不住。她打趣地說：「看到昭德哥就很想哭，他長得一副很讓人想哭的樣子。」

尹昭德在《寶島西米樂》看著空白的自白書，一臉驚恐。（台視提供）

黃瑄坦言自己防衛心較重，不太習慣跟其他演員做太多交流，平時專注在把自己的工作做好，習慣用自己的方式入戲，但跟尹昭德拍戲就很不一樣，因為對方在拍攝過程會努力給予情緒價值，因此跟他對戲很容易展現出真誠的情緒。

黃瑄（中）在《寶島西米樂》拍攝過程撞到盧彥澤（左二），導致嘴角滲血。（台視提供）

此外，劇中尹昭德還有一場被刑求的戲碼，他坦言自己被「虐待」了一整天，內心滿腹委屈。尹昭德透露，拍攝時左手被敲打、被夾，調查人員卻刻意留下他的右手，逼他寫自白書。尹昭德入戲表示：「梅樹什麼也沒做，所有的痛苦只能往肚裡吞。真的痛到受不了，眼淚就直接流下來。他的心裡滿腹不解、身心俱疲。」並表示這場戲拍完很容易內傷：「心中有一種悶悶的痛感，很難承受，感覺被關了好多年。」

