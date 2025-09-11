「做愛時想著性幻想對象就好了！」 律師狂扯後腿越幫越忙

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由「奇異博士」班尼迪克康柏拜區、影后奧莉薇雅柯爾曼合作的警世喜劇《沒好婚姻》，昨曝光多段精彩片段搶先看，兩人詮釋現代雙薪家庭的歡喜怨偶，用英式嘲諷以超寫實時方式將時下婚姻的面貌層層剝開，讓天下妻子們看到「老公真命苦」感到大快人心」；律師狂扯後腿越幫越忙，心理醫生竟也勸離不勸合！

班尼迪克康柏拜區（右）和奧莉薇雅柯爾曼，在《沒好婚姻》詮釋現代雙薪家庭的歡喜怨偶。（探照燈影業提供）

該片由《門當父不對》票房大導傑洛奇執導，改編美國作家華倫阿德勒的著名小說，也是重拍1989年原版電影《玫瑰戰爭》，相隔超過30年的新版更加有料、更加辛辣！

請繼續往下閱讀...

在第一支片段搶先看「孩子給你顧」則在丈夫為了孩子忙得焦頭爛額的同時，還接到妻子臨時決定搭飛機去逍遙的來電，頓時成了貨真價實的「老公真命苦」！第二支片段「離婚會議」中，由安迪山伯格飾演的律師狂扯後腿，雖然拚命勸合，卻火上加油越幫越忙，甚至丟出：「做愛時想著性幻想對象就好了。」

安迪山伯格（左）飾演的律師，在《沒好婚姻》拚命勸合，卻火上加油。（探照燈影業提供）

第三支片段「諮商療程」夫妻兩人必須說出彼此的優點，後來卻歪樓變成毒舌大對決，讓心理醫生終於看不下去，只好勸離不勸合地撂下狠話：「你們根本無心修復關係！」三段精彩片段，都狠狠地擊中現代婚姻的酸甜苦辣，更要讓觀眾在歡笑中，卻默默反省在感情上面對的辛酸。

更多精彩爆笑內容，都在電影《沒好婚姻》中！電影將於9月26日教師節連假在台上映，大銀幕全面開撕。

《沒好婚姻》搶先看「孩子給你顧」篇：

https://youtu.be/ANVJ454wZeE

《沒好婚姻》搶先看「離婚會議」篇：

https://youtu.be/HVDSgR5plFw

《沒好婚姻》搶先看「諮商療程」篇：

https://youtu.be/BFFGpcAmqkw

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法