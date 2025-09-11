晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

「做愛時想著性幻想對象就好了！」 律師狂扯後腿越幫越忙

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由「奇異博士」班尼迪克康柏拜區、影后奧莉薇雅柯爾曼合作的警世喜劇《沒好婚姻》，昨曝光多段精彩片段搶先看，兩人詮釋現代雙薪家庭的歡喜怨偶，用英式嘲諷以超寫實時方式將時下婚姻的面貌層層剝開，讓天下妻子們看到「老公真命苦」感到大快人心」；律師狂扯後腿越幫越忙，心理醫生竟也勸離不勸合！

班尼迪克康柏拜區（右）和奧莉薇雅柯爾曼，在《沒好婚姻》詮釋現代雙薪家庭的歡喜怨偶。（探照燈影業提供）班尼迪克康柏拜區（右）和奧莉薇雅柯爾曼，在《沒好婚姻》詮釋現代雙薪家庭的歡喜怨偶。（探照燈影業提供）

該片由《門當父不對》票房大導傑洛奇執導，改編美國作家華倫阿德勒的著名小說，也是重拍1989年原版電影《玫瑰戰爭》，相隔超過30年的新版更加有料、更加辛辣！

在第一支片段搶先看「孩子給你顧」則在丈夫為了孩子忙得焦頭爛額的同時，還接到妻子臨時決定搭飛機去逍遙的來電，頓時成了貨真價實的「老公真命苦」！第二支片段「離婚會議」中，由安迪山伯格飾演的律師狂扯後腿，雖然拚命勸合，卻火上加油越幫越忙，甚至丟出：「做愛時想著性幻想對象就好了。」

安迪山伯格（左）飾演的律師，在《沒好婚姻》拚命勸合，卻火上加油。（探照燈影業提供）安迪山伯格（左）飾演的律師，在《沒好婚姻》拚命勸合，卻火上加油。（探照燈影業提供）

第三支片段「諮商療程」夫妻兩人必須說出彼此的優點，後來卻歪樓變成毒舌大對決，讓心理醫生終於看不下去，只好勸離不勸合地撂下狠話：「你們根本無心修復關係！」三段精彩片段，都狠狠地擊中現代婚姻的酸甜苦辣，更要讓觀眾在歡笑中，卻默默反省在感情上面對的辛酸。

更多精彩爆笑內容，都在電影《沒好婚姻》中！電影將於9月26日教師節連假在台上映，大銀幕全面開撕。

《沒好婚姻》搶先看「孩子給你顧」篇：

https://youtu.be/ANVJ454wZeE

《沒好婚姻》搶先看「離婚會議」篇：

https://youtu.be/HVDSgR5plFw

《沒好婚姻》搶先看「諮商療程」篇：

https://youtu.be/BFFGpcAmqkw

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中