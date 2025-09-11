晴時多雲

娛樂 電視

八點檔惡母「出門戴口罩」怕被認出 網友威脅：給我小心點

〔記者蕭方綺／台北報導〕岳虹在三立八點檔《百味人生》飾演大集團董事長，霸道、強勢又自私，為了利益什麼都做得出來，將母親的控制慾與冷酷表現得淋漓盡致。播出後引發網友熱烈討論，一方面讚她「演技炸裂」，另一方面也對角色恨得牙癢癢。岳虹透露因為角色太討人厭，自己出門買便當時都會戴上口罩，怕被認出來。

岳虹在《百味人生》霸道、強勢又自私。（三立提供）岳虹在《百味人生》霸道、強勢又自私。（三立提供）

她也哭笑不得地分享，才播出幾集，就有觀眾在她臉書留言威脅：「如果妳敢設計李睿紳，就給我小心一點！」讓她直呼不可思議：「真的太入戲了！怎麼會有人把戲劇當真呢？」

岳虹笑說這個角色對她來說不僅是一大挑戰，更是一場體能與情緒的考驗，「每一場戲幾乎都在吵架，動不動就情緒爆炸，演完常常覺得全身虛脫，真的像是用盡全力在表演。有時候吵架戲接連拍，結束時腦袋一片空白，甚至感覺快要中風。」她也透露隨著劇情推進，自己會逐漸改變演繹方式，不再以大吼大叫表現，而是轉向壓抑、陰沉、帶有笑面虎的冷靜氣場，「這樣反而更有壓迫感。」

岳虹（右）在《百味人生》是陳珮騏的媽媽，將母親的控制慾與冷酷表現得淋漓盡致。（三立提供）岳虹（右）在《百味人生》是陳珮騏的媽媽，將母親的控制慾與冷酷表現得淋漓盡致。（三立提供）

然而，角色的惡毒與現實生活中的岳虹相距甚遠，她坦言角色行為時常踩到自己道德底線。她說：「我本身很講求人道、天道兩全，平時沒事就會靜坐，或是寫一些心靈小語分享，提醒自己夢想不要大過實力，做事量力而為。」她笑言演戲多年早就懂得「戲劇歸戲劇，生活歸生活」，只有先突破心境，才能將反派詮釋到位。

