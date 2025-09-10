Joeman變化比iPhone還大 網友全笑翻：更想看他被開箱

Joeman被網友認為變化比每一代的iPhone還要大。（組合照，翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕百萬YouTuber「九妹」Joeman每年固定開箱iPhone新機，成為科技迷和粉絲的例行期待。隨著iPhone更新換代，許多網友卻笑說iPhone外觀變化有限，反而是Joeman本人「一年比一年不一樣」，甚至有人直呼「比起明年iPhone 18，更想等Joeman被開箱。」

Joeman從早期戴眼鏡、身形圓潤，到近年減重成功、風格多次轉型，的形象變化確實有目共睹，這次有網友特地翻出他多年前的開箱畫面對比，如今的Joeman不僅臉型明顯改變，整體氣質也大不同，形成強烈反差，讓網友忍不住大讚，「Joeman才是最大升級。」

話題在社群延燒，許多粉絲留言「iPhone都沒Joeman變化大」、「這才是真正的年度進化」、「不敢想像明年又會變成什麼樣」，更有人打趣喊話蘋果，「下次發表會請Joeman站在台上，應該更吸引人吧！」、「比起明年iPhone 18，更想等Joeman被開箱。」

