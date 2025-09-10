晴時多雲

娛樂 最新消息

嘻哈神級陣容降臨台灣！pH-1領軍首唱新專輯福利狂

pH-1（左）、BIG Naughty。（歐妮娛樂、H1GHR MUSIC提供）pH-1（左）、BIG Naughty。（歐妮娛樂、H1GHR MUSIC提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國嘻哈黃金陣容將席捲台灣！由pH-1與BIG Naughty兩大男神領軍，將於10月22日晚間8點在Zepp New Taipei帶來一夜嘻哈狂潮，其中pH-1將帶來新專輯海外首演，令歌迷相當期待。

pH-1以獨特英韓Flow和抒情旋律說唱受到年輕世代喜愛，今年8月13日甫推出暌違3年的全新正規專輯《WHAT HAVE WE DONE》，其中與Karencici合作的《GOSHA》及與NMIXX海嫄合作的歌曲《54321》一發行即引發跨界話題。

出道後首次登台的BIG Naughty自《Show Me The Money 8》嶄露頭角，以真摯內斂、都會感十足的「Singing Rap」風格與浪漫詞句鋪陳打動聽眾，代表作《Beyond Love （feat. 10CM）》、《Joker》於2023年榮獲金唱片頒獎典禮R&B嘻哈獎及首爾歌謠大賞R&B嘻哈獎。

Woodie Gochild。（歐妮娛樂、H1GHR MUSIC提供）Woodie Gochild。（歐妮娛樂、H1GHR MUSIC提供）

演出當天還有同屬H1GHR MUSIC的重量級卡司一齊同台，包括於2011年以嘻哈雙人團體Geeks出道，後於《Show Me The Money 9》奪冠的lIlBOI、Woodie Gochild等，H1GHR MUSIC四人首次同台演出，陣容堪比韓國音樂祭級別。

lIlBOI。（歐妮娛樂、H1GHR MUSIC提供）lIlBOI。（歐妮娛樂、H1GHR MUSIC提供）

主辦單位「歐妮娛樂」今公布票價，訂為1樓VIP區 NT$ 2,900 元、1樓GA區 NT$ 2,600元、2樓座位 NT$ 2,800 元、2樓站區 NT$ 1,900 元、2樓座位（視線不良區）NT$ 2,600元、身心席 NT$ 1,000元。凡購票即可依票區加購價一元相對應之粉絲福利，包含獨家限定小卡、A3活動海報。

VIP還有全區Hi-Bye、加碼抽親簽海報（共50人）及與4位歌手一起，超珍貴的1對4的合照（共20人）！售票日訂於9月14日（日）下午13：00於「Ticket Plus遠大售票網站啟售（網站建置中）」。

