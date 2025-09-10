晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《機智醫生》爆紅「具醫生」降臨台北！重溫名場面害羞轉身

鄭準元上週來台舉辦首場見面會。（華貴娛樂提供）鄭準元上週來台舉辦首場見面會。（華貴娛樂提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓星鄭準元主演韓劇《機智住院醫生生活》「具道圓」爆紅，他上週末在台北三創舉辦首場海外見面會，以John Park的《THE SONG》揭幕，開心表示台北是自己很想造訪的城市，能透過見面會和大家相見意義非凡。

鄭準元準備6大單元寵粉，除了有「私人相簿」分享成長照、家人合影以及來台初體驗，談到必吃的小籠包與啤酒時笑稱，「在當地喝才有Original的感覺」，也與粉絲互動熱烈，還大讚喜歡台北街景新舊建築並存的氛圍。

鄭準元溫暖獻唱寵粉。（華貴娛樂提供）鄭準元溫暖獻唱寵粉。（華貴娛樂提供）

見面會最吸睛的橋段莫過於重溫代表作《機智住院醫生生活》名場面，他一邊看劇中告白與親密戲份一邊害羞轉身，坦言「自己在家也看不下去」；鄭準元形容這部戲對自己意義重大，「因為有了這部作品，才能和大家在這裡相見」。

鄭準元上週來台舉辦首場見面會。（華貴娛樂提供）鄭準元上週來台舉辦首場見面會。（華貴娛樂提供）

主辦還將簽名卡用「問診單」的形式讓「具醫生」替各位粉絲「看診」，現場尖叫聲不斷。甚至在演出的橋段中，特別安插讓粉絲投遞「台灣感性」系列，與粉絲們共享最接地氣的#台灣感性。

鄭準元在感性表示在劇中錯過了台灣的旅行，「我真的沒想到下了戲我還可以真的來到台灣來，甚至是舉行了見面會，真的非常高興也非常榮幸，和大家一起度過了愉快的時光，非常感謝大家。」透露接下來將投入新綜藝與戲劇拍攝。

☆飲酒過量，有害健康☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中