《機智醫生》爆紅「具醫生」降臨台北！重溫名場面害羞轉身

鄭準元上週來台舉辦首場見面會。（華貴娛樂提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓星鄭準元主演韓劇《機智住院醫生生活》「具道圓」爆紅，他上週末在台北三創舉辦首場海外見面會，以John Park的《THE SONG》揭幕，開心表示台北是自己很想造訪的城市，能透過見面會和大家相見意義非凡。

鄭準元準備6大單元寵粉，除了有「私人相簿」分享成長照、家人合影以及來台初體驗，談到必吃的小籠包與啤酒時笑稱，「在當地喝才有Original的感覺」，也與粉絲互動熱烈，還大讚喜歡台北街景新舊建築並存的氛圍。

請繼續往下閱讀...

鄭準元溫暖獻唱寵粉。（華貴娛樂提供）

見面會最吸睛的橋段莫過於重溫代表作《機智住院醫生生活》名場面，他一邊看劇中告白與親密戲份一邊害羞轉身，坦言「自己在家也看不下去」；鄭準元形容這部戲對自己意義重大，「因為有了這部作品，才能和大家在這裡相見」。

鄭準元上週來台舉辦首場見面會。（華貴娛樂提供）

主辦還將簽名卡用「問診單」的形式讓「具醫生」替各位粉絲「看診」，現場尖叫聲不斷。甚至在演出的橋段中，特別安插讓粉絲投遞「台灣感性」系列，與粉絲們共享最接地氣的#台灣感性。

鄭準元在感性表示在劇中錯過了台灣的旅行，「我真的沒想到下了戲我還可以真的來到台灣來，甚至是舉行了見面會，真的非常高興也非常榮幸，和大家一起度過了愉快的時光，非常感謝大家。」透露接下來將投入新綜藝與戲劇拍攝。

☆飲酒過量，有害健康☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法