娛樂 最新消息

追完鬼滅換這部 台中國際動畫影展搶先日本放映《劇場版 咒術迴戰 0》

台中國際動畫影展推「劇場版 咒術迴戰 0」。（市府提供）台中國際動畫影展推「劇場版 咒術迴戰 0」。（市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》在台熱映，票房已破7億，台中國際動畫影展趁熱10月登場打出雙開幕片，推出全球票房突破1.96億美元的《劇場版 咒術迴戰 0》打頭陣，歡迎動漫迷來台中繼續追動漫。

劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》在台熱映，邁入第11屆的台中國際動畫影展10月11日至10月18日在台中大魯閣新時代威秀影城登場，趁熱開幕再推日本知名動漫《劇場版 咒術迴戰 0》打頭陣。

新聞局表示，《咒術迴戰》系列動畫開播5週年，日本即將於今年10月24日復活上映的《劇場版 咒術迴戰 0》，自推出以來締造日本138億日圓票房、全球突破1.96億美元佳績，不僅以流暢戰鬥與震撼聲光吸引觀眾，更以角色羈絆與成長故事引發共鳴，成為動漫迷心中的不朽經典，台中國際動畫影展結合全新主視覺特典，搶先日本，在影展開幕放映。

另一部開幕片則是來台灣首映的《小雨愛蜜莉》（Little Amélie, or the Character of Rain），今年在坎城影展首度曝光後即引發熱烈關注，並甫獲今年安錫國際動畫影展觀眾票選獎，備受肯定。

「2025台中國際動畫影展」預售票自9月19日起於OPENTIX兩廳院售票系統正式開賣，還有驚喜套票組合回饋影迷好友。

點圖放大header
點圖放大body

