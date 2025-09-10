晴時多雲

娛樂 最新消息

王柏傑情斷4年謝欣穎！昔爆自殘挽回柯佳嬿「末日戀情再被翻出」

王柏傑（左）與柯佳嬿曾有過一段情。（本報組合資料照）王柏傑（左）與柯佳嬿曾有過一段情。（本報組合資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕謝欣穎今（10日）親口坦承與王柏傑分手，這段4年戀情正式告終，隨著這段姐弟戀畫下句點，王柏傑過往情史也再度被挖出，其中最受矚目的，莫過於他與坤達老婆柯佳嬿的「末日戀情」。

王柏傑當年的戀情愛得火熱，柯佳嬿甚至曾在受訪時甜蜜喊話，「世界末日前都不會分手。」然而2人的「世界末日」卻提前到來。柯佳嬿2015年上《康熙來了》自爆有任男友因酗酒問題常情緒失控，最高紀錄1週7天裡喝酒4天，讓她逐漸萌生分手念頭。

柯佳嬿（圖）曾上《康熙來了》抱怨前男友一週喝4天酒，要照顧對方很累，外界將矛頭指向是王柏傑。（組合照，翻攝自YouTube）柯佳嬿（圖）曾上《康熙來了》抱怨前男友一週喝4天酒，要照顧對方很累，外界將矛頭指向是王柏傑。（組合照，翻攝自YouTube）

更驚人的是，王柏傑當時更爆出曾以割腕自殘威脅，藉此挽回與柯佳嬿的戀情，事件甚至還一度鬧上新聞版面，這段僅維持2年的戀情最終黯然收場。如今，隨著王柏傑與謝欣穎4年情斷，過往這段驚心動魄的愛情故事再度被翻出，網友直呼，「他的感情路真的很精彩卻很坎坷」。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

☆飲酒過量，有害健康☆

