晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《向前走》林強宣布回歸！61歲最新近照曝光

林強（右）舉辦簽名會。（北流提供）林強（右）舉辦簽名會。（北流提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「2025 潮臺北 TRENDY TAIPEI」系列活動——TAIPEI MUSIC EXPO臺北音樂博覽會（TMEX）以及衍伸的 JAM JAM ASIA 亞洲音樂節（JJA）於臺北流行音樂中心圓滿落幕。活動4天共計吸引8.5萬人次到訪，成為2025年最受矚目的娛樂盛事之一。

八十八顆芭樂籽展現熱力。（北流提供）八十八顆芭樂籽展現熱力。（北流提供）

今年TMEX最大亮點之一便是兩大免費舞台「OPEN UP!」與「Echo Stage」。AcQUA源少年、U:NUS、姑慕．巴紹、八十八顆芭樂籽等卡司輪番登場，U:NUS團長高胥崴雖因音樂劇演出未能到場，團員表示：「雖然胥崴今天不在，但希望大家的聲音能代替他完成這場演出。」互動瞬間引起全場大合唱。

「品牌展覽」串聯全臺音樂產業上中下游資源，集結火球祭、浪人祭、吾夜生活節、春浪音樂節等臺灣人氣音樂祭攤位，還有來自韓國釜山國際搖滾音樂節、弘大音樂節與泰國大山音樂節的海外策展單位，讓樂迷一次蒐集最新資訊。

其中，大山音樂節攤位更限時快閃舉辦泰國天團POTATO簽名會，現場湧入大批粉絲，POTATO也首度登上 JAM JAM ASIA 舞台，主唱 Pup 因在 Netflix 熱門泰劇《絕廟騙局》中飾演關鍵角色「道爾比丘」話題延燒，演出時全場反應熱烈。

此外，61歲的林強暌違19年推出全新專輯《時間浸漬》，攜手義大利音像藝術家 Luca Bonaccorsi 在「開放文化基金會」攤位舉辦限時快閃簽名會，也成為活動的亮點。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中