《向前走》林強宣布回歸！61歲最新近照曝光

林強（右）舉辦簽名會。（北流提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「2025 潮臺北 TRENDY TAIPEI」系列活動——TAIPEI MUSIC EXPO臺北音樂博覽會（TMEX）以及衍伸的 JAM JAM ASIA 亞洲音樂節（JJA）於臺北流行音樂中心圓滿落幕。活動4天共計吸引8.5萬人次到訪，成為2025年最受矚目的娛樂盛事之一。

八十八顆芭樂籽展現熱力。（北流提供）

今年TMEX最大亮點之一便是兩大免費舞台「OPEN UP!」與「Echo Stage」。AcQUA源少年、U:NUS、姑慕．巴紹、八十八顆芭樂籽等卡司輪番登場，U:NUS團長高胥崴雖因音樂劇演出未能到場，團員表示：「雖然胥崴今天不在，但希望大家的聲音能代替他完成這場演出。」互動瞬間引起全場大合唱。

「品牌展覽」串聯全臺音樂產業上中下游資源，集結火球祭、浪人祭、吾夜生活節、春浪音樂節等臺灣人氣音樂祭攤位，還有來自韓國釜山國際搖滾音樂節、弘大音樂節與泰國大山音樂節的海外策展單位，讓樂迷一次蒐集最新資訊。

其中，大山音樂節攤位更限時快閃舉辦泰國天團POTATO簽名會，現場湧入大批粉絲，POTATO也首度登上 JAM JAM ASIA 舞台，主唱 Pup 因在 Netflix 熱門泰劇《絕廟騙局》中飾演關鍵角色「道爾比丘」話題延燒，演出時全場反應熱烈。

此外，61歲的林強暌違19年推出全新專輯《時間浸漬》，攜手義大利音像藝術家 Luca Bonaccorsi 在「開放文化基金會」攤位舉辦限時快閃簽名會，也成為活動的亮點。

