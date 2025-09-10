晴時多雲

娛樂 最新消息

（專題）金鐘60戲后戲王開戰預測！楊謹華再戰柯佳嬿 吳念軒槓王識賢

〔記者蕭方綺、李紹綾／專題報導〕金鐘獎至今年剛好走過一甲子，特別有意義。戲劇類入圍名單將在15日公布，綜觀去年5月至今年4月底播出的台劇，包括《影后》、《化外之醫》、《聽海湧》等叫好又叫座的戲之外，也有續集《我的婆婆怎麼那麼可愛2》以及《誰是被害者2》，顯見台劇能量之豐沛。本報盤點今年4亮點。

楊謹華在《影后》展現精湛演出。（資料照，Netflix提供）楊謹華在《影后》展現精湛演出。（資料照，Netflix提供）

楊謹華帶著夯劇《影后》「周凡」的非凡氣勢重回金鐘戲后候選人名單之一，但她將三度碰上《童話故事下集》的老對手柯佳嬿，過去兩次碰頭，楊謹華都敗北，這回鹿死誰手讓人期待。

陳亞蘭在《勇氣家族》中看到戲班步上軌道十分欣慰。（資料照，公視台語台、華視提供）陳亞蘭在《勇氣家族》中看到戲班步上軌道十分欣慰。（資料照，公視台語台、華視提供）

今年戲后預測名單相當華麗，在《勇氣家族》演出人生野台戲縮影的金鐘戲王陳亞蘭，曾以《我的婆婆怎麼那麼可愛1》鍍金的鍾欣凌，今年再以「婆婆」姿態回歸《我的婆婆怎麼那麼可愛2》，還有《化外之醫》張鈞甯等，可謂是神仙打架。

楊謹華（右）、謝盈萱在《影后》中姐妹情讓人動容。（資料照，Netflix提供）楊謹華（右）、謝盈萱在《影后》中姐妹情讓人動容。（資料照，Netflix提供）

台劇的「網內互打」也是不容小覷，尤其是《影后》的百花齊放。楊謹華劇中外放，和內斂的謝盈萱戲裡戲外都纏鬥女主角位置；女配角的部分只有一個問題，就是「選擇太多」，無論是「胖姐」鍾欣凌、謝瓊煖和女兒的對戲，還是八點檔女星轉型的曾莞婷，以及陳庭妮及楊貴媚，每條支線都豐滿又好看。

吳念軒在《星空下的黑潮島嶼》中到綠島服刑。（資料照，Hami Video提供）吳念軒在《星空下的黑潮島嶼》中到綠島服刑。（資料照，Hami Video提供）

另外，迷你劇戰場也是火熱。吳念軒在《星空下的黑潮島嶼》飾演被囚禁到綠島的政治犯，迷你劇戲王呼聲高漲，倘若順利入圍，很可能與同部戲的王識賢正面交鋒，形成「網內互打」的激烈對決。

吳翰林在《聽海湧》劇末的國際法庭戲份讓許多觀眾震撼。（資料照，Hami Video提供）吳翰林在《聽海湧》劇末的國際法庭戲份讓許多觀眾震撼。（資料照，Hami Video提供）

吳翰林在《聽海湧》表現驚豔，精準演繹角色內心掙扎與情感爆發，入圍機率極高；老戲骨金士傑在《人生清理員》將角色的人性光輝與內心糾結詮釋得淋漓盡致；張孝全在《誰是被害者2》展現深厚演技功力，細膩掌控情緒張力，讓角色立體生動。

薛仕凌在《死了一個娛樂女記者之後》接獲任務，假扮富商跑新聞。（資料照，鏡文學提供）薛仕凌在《死了一個娛樂女記者之後》接獲任務，假扮富商跑新聞。（資料照，鏡文學提供）

「得獎機器」薛仕凌在《死了一個娛樂女記者》成功詮釋了角色的矛盾與掙扎，許光漢在《正港分局》呈現呆萌與直男特質，多次展現不計形象的行為，為角色增添了不少色彩。

《愛作歹》黃冠智。（資料照，台北電影節提供）《愛作歹》黃冠智。（資料照，台北電影節提供）

另外，還有《愛作歹》黃冠智、《孔雀魚》藍葦華、《我的意外室友》姚淳耀、《選物家》黃迪揚、《藍色假期》胡智強，都是可能入圍的人選，迷你劇戲王堪成是金鐘60的死亡之組。

蘇慧倫睽違多年回歸演員，加入《誰是被害者》第二季飾演法醫。（資料照，Netflix提供）蘇慧倫睽違多年回歸演員，加入《誰是被害者》第二季飾演法醫。（資料照，Netflix提供）

而迷你劇戲后部分，「玉女掌門人」蘇慧倫曾入圍金鐘38迷你劇戲后，暌違12年回歸當演員依舊寶刀未老，在《誰是被害者2》飾演專業法醫，表現令人驚艷，她入圍的呼聲極高，極有可能與在《孔雀魚》的雙女主安心亞、尹馨，以及在《人生清理員》展現角色多面性的宋芸樺正面對決。

