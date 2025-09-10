首映會集體吃「香蕉」！《我家的事》導演被拱和曾敬驊當親家

電影《我家的事》今晚舉辦首映，配樂李英宏（左起）、導演潘客印、曾敬驊、黃珮琪、高伊玲、藍葦華拿著代表「想家」的香蕉現身。（牽猴子提供）

〔記者許世穎／台北報導〕電影《我家的事》今（10日）舉辦首映，導演潘客印率領主要演員藍葦華、高伊玲、曾敬驊、黃珮琪等人一同亮相，先前曾戲稱要辦相親場的潘客印，被爆料準備了簽名照，他解釋大概印了50張，是要回饋給影迷的，曾敬驊更被拱介紹姊姊們給他，當場說「她們都結婚了」，最後露出一臉呆萌笑說「二姊還沒」，讓潘客印當場笑回「可以親上加親」。

擔任配樂的李英宏也驚喜現身，一行人還拿著香蕉上台，藉由「香蕉」諧音「想家」，邀請觀眾「想家（香蕉）了就來看《我家的事》」，金黃色香蕉則喻意票房「金光閃閃」的好兆頭。導演潘客印對於電影終於要上映直呼開心，「這是大家努力的成果，演員的才華要被觀眾看見了，今天心情有一點緊張。」

電影《我家的事》今晚盛大首映，希望票房長紅。（牽猴子提供）

提到導演媽媽「阿珠」也到場支持，潘客印笑說媽媽先前已在社頭看過，但看的時候左鄰右舍都在問他問題，所以這次可以專心看。被問到媽媽對於他工作的看法，他說「他知道兒子很務正業，她給我最大的學習是放手，讓兒子可以做自己想要做的事。」如今看到成果感到欣慰。他更爆料媽媽最愛藍葦華，先前還曾緊緊拉住他手，笑稱模樣看起來彷彿被拉回年輕時代，甚至形容藍葦華「自帶劉德華感」。

電影日前舉辦特別場，消息一公布便掀起熱烈迴響，報名人數瞬間突破千人外，售票場更是開賣後3分鐘全數秒殺，現場座無虛席，人氣可見一斑。活動中贈送的電影周邊NFC鑰匙圈，不僅成為觀眾收藏的驚喜，也在社群平台上引發一波討論熱潮。

而此次首映會門票設計更是別具巧思，以4位主演的立體人像卡片呈現，讓觀眾在觀影後，能透過卡片將心中最想對家人說的話親手寫下，再送給親愛的家人，將電影中傳遞的親情溫度，延續到現實生活中。

配樂李英宏（左起）、導演潘客印、曾敬驊、黃珮琪、高伊玲、藍葦華在《我家的事》首映會上吃香蕉。（牽猴子提供）

對於票房，潘客印並未設下明確目標，他笑言若能達到理想成績，或許會舉辦「烤肉大會」，藉由「月圓人團圓」來延續電影以「家」為核心的溫暖精神。《我家的事》將於週五（12日）在台上映。

