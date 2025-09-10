阿信跨刀《96分鐘》歌曲統籌 瑪莎助陣法蘭主題曲 她卻哭笑不得

五月天將壓軸超犀利趴演出。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天領軍的超犀利趴，近期已公布完整演出卡司，五月天將於10月4、5兩日在高雄巨蛋壓軸演出，阿信除要忙於演唱，他也跨刀擔任電影《96分鐘》歌曲統籌，近期不時在社群幫忙宣傳，而曾獲金馬獎最佳原創電影音樂的法蘭，這次為電影演唱主題曲《他們依然愛著》，五月天瑪莎也助陣彈貝斯。

法蘭為電影《96分鐘》唱主題曲。（相映音樂提供）

林柏宏、宋芸樺主演的災難動作電影《96分鐘》，由法蘭量身創作主題曲《他們依然愛著》，她談到：「這不是單純的愛情歌曲，而是想寫給每個努力認真生活，因而不斷做出選擇人們的作品。」她身兼這首歌的創作者與製作人，想要確保每一個音色都符合心中影像的節奏，希望大家進到影城聽到歌都會覺得適配且好聽。瑪莎一聽完歌就跟她說：「這種墜毀系的電影歌曲都好適合妳製作，妳真是做出口碑了！」讓法蘭聽了哭笑不得。

請繼續往下閱讀...

法蘭在看完電影初剪版本後，腦中浮現「救贖」與「英雄與否」兩個關鍵詞。她說：「這部片讓我想到一部好萊塢經典電影《衝擊效應》。」其中沒有人是絕對的好人，也沒有人是純粹的壞人，每一個角色的行為背後都存在不得已的理由。

另外法蘭曾透露，她常常透過各種媒介注意到鄰居的生活，比如煮燒酒雞、醬油煎蛋的氣味等日常碎片。雖然沒見過面，但卻會有一種奇異的親密感，這種旁觀的感受也投射到MV與歌曲創作中。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法