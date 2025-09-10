日本前寶塚男役首訪寶島！感動台粉幫慶生 嗨喊「想挑戰臭豆腐」
前寶塚人氣男役美彌瑠璃香（中）在台北首度海外Talk Show。（煌月藝術文化提供）
〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本寶塚歌劇團「月組二番手男役」出身的美彌瑠璃香，2019年退團後依舊人氣不減，她於9月7日首次跨出海外，在台北CORNER MAX舉辦Talk Show，吸引日台粉絲共襄盛舉。
美彌瑠璃香初次造訪台灣，直呼「食物非常美味，人們也很親切」，甚至笑說想挑戰一般日本人避開的臭豆腐，積極感受在地文化。
美彌瑠璃香面容姣好。（煌月藝術文化提供）
當天最高潮是提前為她慶生的驚喜橋段，美彌瑠璃香依照台灣習俗，吹蠟燭前要許下「三個願望」，在日本並無此習慣，對遠道而來的粉絲也別具新鮮感。美彌瑠璃香將心願獻給「所有支持者的幸福」，全場隨即爆出熱烈掌聲，她更邀請下一個壽星觀眾上台，一起分切蛋糕，讓現場氛圍溫馨滿滿。
美彌瑠璃香來台會粉。（煌月藝術文化提供）
此外，美彌瑠璃香也與4位台灣音樂家帶來現場合奏，歌聲與樂音交織成專屬於台北的舞台記憶，觀眾得以近距離與她互動，直呼「是一生難忘的體驗」。
