晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

日本前寶塚男役首訪寶島！感動台粉幫慶生 嗨喊「想挑戰臭豆腐」

前寶塚人氣男役美彌瑠璃香（中）在台北首度海外Talk Show。（煌月藝術文化提供）前寶塚人氣男役美彌瑠璃香（中）在台北首度海外Talk Show。（煌月藝術文化提供）

林婷婷／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本寶塚歌劇團「月組二番手男役」出身的美彌瑠璃香，2019年退團後依舊人氣不減，她於9月7日首次跨出海外，在台北CORNER MAX舉辦Talk Show，吸引日台粉絲共襄盛舉。

美彌瑠璃香初次造訪台灣，直呼「食物非常美味，人們也很親切」，甚至笑說想挑戰一般日本人避開的臭豆腐，積極感受在地文化。

美彌瑠璃香面容姣好。（煌月藝術文化提供）美彌瑠璃香面容姣好。（煌月藝術文化提供）

當天最高潮是提前為她慶生的驚喜橋段，美彌瑠璃香依照台灣習俗，吹蠟燭前要許下「三個願望」，在日本並無此習慣，對遠道而來的粉絲也別具新鮮感。美彌瑠璃香將心願獻給「所有支持者的幸福」，全場隨即爆出熱烈掌聲，她更邀請下一個壽星觀眾上台，一起分切蛋糕，讓現場氛圍溫馨滿滿。

美彌瑠璃香來台會粉。（煌月藝術文化提供）美彌瑠璃香來台會粉。（煌月藝術文化提供）

此外，美彌瑠璃香也與4位台灣音樂家帶來現場合奏，歌聲與樂音交織成專屬於台北的舞台記憶，觀眾得以近距離與她互動，直呼「是一生難忘的體驗」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中