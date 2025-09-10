笑翻！王彩樺喊錯一字之差 葉天倫尷尬變「恩客」

王彩樺今（10）出席「台北電影人扶輪社」創社典禮，該社由導演葉天倫創社。（記者陳奕全攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕王彩樺今（10）出席「台北電影人扶輪社」創社典禮，聊到社長葉天倫導演，她不改幽默本色，先開玩笑說「他是我的恩客」，隨後趕緊改口是「恩公」，表示「從《雞排英雄》演牛排攤開始，他就一直尊重前輩、提攜晚輩，對我們非常照顧。」

王彩樺今（10）出席「台北電影人扶輪社」創社典禮。（記者陳奕全攝）

該社由導演葉天倫創社，主旨以影像產業為橋樑，串聯影視界、藝文創作者等專業人士，推動慈善行動與文化交流，王彩樺號召更多投資人投入台灣影視產業，藉由電影力量幫助弱勢團體，持續推動公益，「如果需要包場我也願意，希望讓台灣電影越來越好。」

葉天倫分享，多年來透過扶輪社結合影視與公益，曾在《含笑食堂》關注失智症，《阿波羅男孩》觸及自閉症，並帶動投資人與社會各界參與；他感慨台灣影視長期「單打獨鬥」，希望之後能「打團體戰」，發揮台灣影視更大力量。

范逸臣也出席力挺。（記者陳奕全攝）

今包括范逸臣、「小豬」黃沐妍等人也出席力挺，范逸臣說，之所以會出現在該場合，主要是自己平常愛跑步，也拍電影，更順勢幫自己主演的《突破：三千米的泳氣》打片。

「小豬」黃沐妍等也出席力挺。（記者陳奕全攝）

黃沐妍則說，自己忙於運動產業，明年將嘗試各大馬拉松，由於拍過天倫導演的戲，因此一創社就要來挺。

