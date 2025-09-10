晴時多雲

娛樂 最新消息

謝欣穎宣布4年情斷王柏傑 粉絲感嘆：當初看合照超幸福...

王柏傑（左）、謝欣穎（右）2021年4月時公開放閃認愛，甜蜜畫面已成追憶。（翻攝自IG）王柏傑（左）、謝欣穎（右）2021年4月時公開放閃認愛，甜蜜畫面已成追憶。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕謝欣穎今（10日）親口坦承與王柏傑分手，4年情畫下句點，昔日姐弟戀最終未能修成正果，消息讓許多粉絲唏噓不已，尤其2人當年高調公開戀情的甜蜜畫面，如今只能成為過往回憶。

回顧2人戀情，2021年王柏傑與謝欣穎在信義威秀被捕捉到牽手約會，不久後便大方於社群曬出緊緊相擁的合照，雙方同穿黑衣、洋溢笑容，散發滿滿粉紅氛圍，當時引來上萬人按讚與祝福。2人因合作《華燈初上》熟識，逐漸擦出愛火，姐弟戀情備受外界關注。

沒想到，謝欣穎今出席活動意外坦承，「我已經跟他（王柏傑）沒有聯絡了。」宣布雙方已分手1至2個月，當年同框的甜蜜畫面已成追憶，粉絲們也感嘆「真的好可惜」、「當初看合照超幸福，沒想到還是走散了！」但是更有許多人祝福2人各自找到幸福，將這段4年愛情故事放在心底。

點圖放大header
點圖放大body

