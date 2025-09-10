晴時多雲

娛樂 最新消息

《河鰻》柯泯薰水淹過頭「憋氣撐到導演喊卡」！淚流不止赤裸裸掰開內心

柯泯薰首度從歌手身份跨足大銀幕表演，在《河鰻》飾演神秘女子「阿鰻」。 （底噪影像提供）柯泯薰首度從歌手身份跨足大銀幕表演，在《河鰻》飾演神秘女子「阿鰻」。 （底噪影像提供）

林婷婷／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕歌手柯泯薰首次登上大銀幕，在《河鰻》中不只泡進河水、滿身泥濘，將身心靈完全交付出去，數度在鏡頭前哭到無法停止，她坦言：「演戲的我解救了歌手身分的我，從拍攝結束後一直到今日，這部片讓我慢慢變回自己最原始的模樣。」

柯泯薰在《河鰻》順著河水漂流，載浮載沉將身心靈完全交付出去。（底噪影像提供）柯泯薰在《河鰻》順著河水漂流，載浮載沉將身心靈完全交付出去。（底噪影像提供）

電影《河鰻》年初入圍柏林影展視角競賽單元，電影終於要在10月3日正式跟台灣觀眾見面，導演朱駿騰表示：「雖然過去這一年已經在國際影展拿到許多肯定，但回到台灣反而更緊張，近鄉情怯又有點患得患失。」

柯泯薰首度從歌手身分跨足大銀幕表演，在電影裡飾演神秘又難以定義的女子「阿鰻」，隨著河水漂流至此，有場戲需要她整個人走進河裡，水淹過頭載浮載沉，仍然得憋氣撐到導演喊卡。

柯泯薰（左）與潘綱大在《河鰻》把身體與情感的邊界赤裸掰開。（底噪影像提供）柯泯薰（左）與潘綱大在《河鰻》把身體與情感的邊界赤裸掰開。（底噪影像提供）

她表示：「身體的苦，如果影響心理的苦，那就會很麻煩，拍了幾次結束後，我無法控制自己的發抖，不停哭泣且淚流不止。」但也體會到重生的感覺，直言：「我把內心赤裸裸的掰開來，看裡面發生了一些傷痛，其實跟阿鰻是有點像的。」朱駿騰則回憶選角時，跟柯泯薰聊完，就覺得從她身上看到角色，看到那個千瘡百孔但想毀滅而重生的女神。

潘綱大在社子島潮間帶全裸上陣，全身只靠五條膚色膠帶「護體」。（底噪影像提供）潘綱大在社子島潮間帶全裸上陣，全身只靠五條膚色膠帶「護體」。（底噪影像提供）

潘綱大同樣在肉體上挑戰極限，有幾場戲必須在社子島潮間帶全裸上陣，全身只靠五條膚色膠帶「護體」，他笑說：「拍攝地點在島頭公園，公開場合沒辦法清場，只在重要部位貼了五條膚色膠帶遮住，我就像一個奇怪的物種被公開展示，引來路人圍觀。」雖然畫面看似大膽，卻是「阿亮」這個角色必須經歷的過程，潘綱大表示：「阿亮身上背負很多東西，很辛苦地走著，希望觀眾看了電影，如果對阿亮產生同情，能把這個同情轉化成陪伴，讓阿亮陪伴大家度過一些比較掙扎的時刻，讓阿亮的掙扎撫慰到大家。」

潘綱大希望飾演的角色阿亮能帶給觀眾一些撫慰。（底噪影像提供）潘綱大希望飾演的角色阿亮能帶給觀眾一些撫慰。（底噪影像提供）

《河鰻》特別選在社子島取景，導演朱駿騰表示，乍看之下，這個故事似乎只圍繞著兩個角色，其實社子島正是第三個主角，社子島雖然位於台北市的中心，卻像一個被遺忘的時光膠囊，被遺忘封閉了五十多年。片中男女主角都在面對生命與未來的困局，沒有方向的漂浮著，所以水對朱駿騰來說是非常重要的意象，社子島這塊被兩條河包圍而形成的沙洲，地理與狀態上的「漂流狀態」完美貼合了故事的主題，再深入理解島上面臨政府強制開發，未來將會完全被抹去、消失時，更強化在社子島拍攝《河鰻》的想法。電影《河鰻》10月3日全台上映。

點圖放大body

