整部電影沒露臉！女演員遭起底竟是《機智醫生》申鉉彬

《醜得要命》連導演延尚昊都敬佩申鉉彬（圖）的演出。（壹壹喜喜提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星申鉉彬曾經在《機智醫生生活》裡面演出「張冬天」受到歡迎，這次在電影《屍速列車》導演新片《醜得要命》中演出無臉女人，申鉉彬回憶當初的情況：「導演曾經問我：『有部電影中有一個無法露臉的角色，不知道有什麼樣的演員會願意演出？』我跟導演說：『那就試試看以你心中想要的演員提案』沒想到竟然是我。」導演延尚昊笑著說：「在導演專業用語裡面有句話叫做『探探口風』啊！」

申鉉彬藉由肢體語言來演出《醜得要命》。（壹壹喜喜提供）

申鉉彬表示：「我想這樣的角色設定並不是隨時都有機會演繹，既困難又有趣，所以決定接受挑戰。一般演員總是思考怎樣演才能讓臉更清楚地被看到，但我反而要刻意避開、甚至遮掩自己的臉，這真的很難。因此我必須思考，該如何透過肢體、動作、聲音來表現角色。」

申鉉彬曾在電視劇《機智醫生生活》的張冬天醫生的角色圈粉無數，之後又在《財閥家的小兒子》和《跟我說愛我》演出亮眼，聲勢大漲。這次申鉉彬在《醜得要命》飾演最重要的核心女主角，飾演紡織廠女工「鄭英熙」，偏偏她也是整部電影中完全沒有露臉的存在。

《醜得要命》的故事從一個被埋藏了40年骨骸中展開。（壹壹喜喜提供）

即使沒有露臉，卻牽動著觀眾觀賞電影時的緊繃情緒，申鉉彬挑戰表演難度極高同時也是張力十足的角色。僅憑雙手、肩膀、聲音與身體姿態來表現人物，展現出對於角色分析能力與獨特的表演方式非常到位。申鉉彬表示：「這是一次透過肢體語言和聲音，而非傳統臉部表情，絕對是我以最不一樣形式來探索新演技的機會。」

《醜得要命》申鉉彬完全沒有露出她原本秀麗的面貌。（壹壹喜喜提供）

導演延尚昊坦言，選角是《醜得要命》最大的挑戰之一，「誰會願意出演一個從頭到尾不曾露臉的角色？然而申鉉彬毫不退縮，全心投入，做足功課。她透過雙手、肩膀與細膩的肢體動作傳達情感，讓鄭英姬這個角色栩栩如生地呈現在觀眾眼前。」他盛讚申鉉彬無畏且突破傳統的演出，不僅打破了表演的限制，更展現她駕馭困難且獨特角色的實力。延尚昊感動地說：「看到像申鉉彬這樣努力付出，真的很了不起，我對她充滿敬佩。」

