國民阿公林義雄「晚年洗腎」 陳淑芳：缺席聚會隔天接獲病逝

陳淑芳（中排左4）說9日「台視美麗人生好友會」才剛舉辦聚會，沒想到隔天就接獲林義雄病逝的消息。（翻攝自陳淑芳臉書）陳淑芳（中排左4）說9日「台視美麗人生好友會」才剛舉辦聚會，沒想到隔天就接獲林義雄病逝的消息。（翻攝自陳淑芳臉書）

〔記者胡如虹／台北報導〕曾獲得第55屆金鐘獎終身貢獻獎的資深藝人林義雄，昨（9）日病逝，享耆壽90歲。金馬影后陳淑芳和林義雄都是第一代的台視台語演員，和林義雄相識63年，近幾年他們這些資深演員組了一個「台視美麗人生好友會」的群組，每兩個月聚會一次，昨天才剛辦過聚會，沒想到林義雄沒出席，今天就傳來他過世的消息，讓人不勝唏噓。

林義雄演出電影《魯冰花》而廣為人知，近期的作品是2019年演出《用九柑仔店》，他在2020年獲得第55屆金鐘獎終身貢獻獎。當時85歲的他神采奕奕的上台領獎，還提到過去走到哪兒大家看到他都說：「魯冰花、魯冰花」，現在走出去人家都叫他：「阿公、阿公」，他這個阿公應該要再演下去，無懼於身上裝了6根心臟支架，還是想要繼續最愛的演戲。

影后陳淑芳和林義雄相識63年，曾經合作演出過父女、夫妻，擁有很深的革命情感。林義雄過世，他的妻子第一個通知的藝人朋友就是她。

陳淑芳表示，今天傍晚接到林義雄的妻子打電話通知她說林義雄昨天走了，因為林義雄這一兩年都在住院洗腎，她聽到林義雄病逝的消息雖然很心酸，但覺得覺得對林義雄來說，也是一種解脫。

陳淑芳說林義雄為人忠厚，出道就演老生，他們合作過的戲數都數不完，有太多的回憶和革命情感。他們早期台視的演員在施茵茵的發起組了「台視美麗人生好友會」群組，經常固定聚會，林義雄也都會參加，但自從他洗腎住院後，就很少來參加聚會，沒想到昨天「台視美麗人生好友會」才聚會，今天就接到林義雄過世的消息，她在通知好友們這個感傷的消息時，也祝福林義雄脫離苦海一路好走。

