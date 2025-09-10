吳姍儒代班小S「收工回家都大哭」 和尪吵架被嗆：朋友早受夠

吳姍儒認每次收工都要哭一陣子。（翻攝自YT）

〔記者林欣穎／台北報導〕「Sandy」吳姍儒代班主持《小姐不熙娣》搭檔派翠克，在最近一集中她真情流露在鏡頭前落淚，坦言自己每次收工回家都會大哭一場，很感謝有派翠克當她同事，她還在節目分享過去曾因家庭與工作時間分配問題惹老公生氣，對方竟嗆吳姍儒：「妳這種態度妳朋友們早就已經受夠了」。

吳姍儒今年2月開始為小S代班節目，在《小姐不熙娣》IG最新上傳的短影音中，可以看到吳姍儒在節目中落淚，她感性表示自己很榮幸能夠來代班，「我其實非常容易緊張，我只是長得淡定，每次工作結束回家都要哭一下才有辦法平復下來，我真的感謝派翠克當同事，能夠一起工作很不容易。」

吳姍儒被老公講氣話。（翻攝自IG）

吳姍儒婚後育有一雙兒女，她也透露老公曾抱怨她工作排太滿、沒有時間陪伴家人，「他就是覺得我工作排了會忘記要處理家裡的事情。」不過每當老公越是生氣，吳姍儒就越安靜，會淡定地跟對方解釋，不過老公卻一度說出氣話表示：「妳這種態度妳朋友們早就已經受夠了」，不過吳姍儒並沒走心，反而回道：「你在說什麼啊，我沒有朋友」相當幽默。

不過她也說和好的方式就是她好好地跟老公道歉，也坦言有時候工作來了她就順勢排入行程，一旁的派翠克則搞笑直呼：「蠻想要有這個（工作滿檔）的困擾。」

