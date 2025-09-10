郁方愛子買車僅要求「後座要可打平」 老爸秒變臉：你想幹嘛

資深藝人郁方曬出老公與大兒子的有趣對話，意外引熱烈迴響。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深藝人郁方與「斐儷珠寶」總經理陳昱羲結婚19年，育有兩子一女，時常在社群分享生活的她，9日在臉書發文透露，準備赴美讀書的大兒子，近期正興高采烈的選在當地要開的車，他只提出1要求，「為了採買食材方便，後座要可以打平」，讓郁方聽了覺得孩子長大了很感動，沒想到老公卻秒變臉。

郁方大兒子近期取得美國大學Offer，準備出國的他很開心地與爸爸討論，該選擇買哪一台車？針對選車要素，兒子僅提出1實際要求，「為了採買方便，希望後座可以打平」，讓身為媽媽的郁方聽了很感動，認為小孩變得很實際，會精打細算了。沒想到，一旁的老公臉色大變，當場大叫：「打平？你到底想幹嘛？！」對兒子的要求與郁方有截然不同的解讀。

一看到老公的反應，老練的郁方馬上秒懂，還幽默在文末對著老公提出拷問：「爸爸，你當年在美國的時候到底開什麼車？」。貼文曝光後掀起熱烈迴響，一家人有趣的對話也逗笑不少網友。

