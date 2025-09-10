早有跡可循？小禎小7歲新歡「昔上憲哥節目」 片段被挖曝感情觀

小禎日前被拍到與小7歲、外貌神似大谷翔平的廚師Alan約會。（資料照，記者林欣穎攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕女星小禎日前被拍到與小7歲、外貌神似大谷翔平的廚師Alan約會，離婚後單身多年的小禎這次罕見認了戀情，並表示想好好呵護這段關係，盼外界給予小倆口空間，而Alan過往上綜藝節目的影片也被翻出。

Alan過去曾上過吳宗憲節目。（翻攝自YT）

Alan外型帥氣高大，2016年曾上過吳宗憲的《小明星大跟班》，當時被形容長相激似吳克群，除了會做菜外還有好舞技，Alan也曾在節目上透露不排斥姐弟戀，其中來賓曲家瑞問他另一半的年紀可以接受差多少？Alan則說5歲以內，不過如今他與大7歲的小禎交往，看來愛突破了他當年對自己的設限。

而據悉兩人交往半年多，小禎前夫李進良也大方恭喜，提到有聽小禎分享過；爸爸胡瓜也表示，有和男方見過面、吃過飯，稱讚對方很乖，也為女兒開心。

