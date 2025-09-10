晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

呼叫「田」選之人！田馥甄11月現蹤新北市大都會公園

田馥甄降臨呼叫音樂節。（呼叫音樂節提供）田馥甄降臨呼叫音樂節。（呼叫音樂節提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕2025呼叫音樂節將於11月1日至11月2日在新北市大都會公園登場，今日公布「金曲歌后」田馥甄將攜手HUSH、麋先生、Andr、Tizzy Bac、恐龍的皮等金曲實力派音樂人，共同打造最強舞台陣容。

神秘組合「恐龍的皮」備受矚目。（呼叫音樂節提供）神秘組合「恐龍的皮」備受矚目。（呼叫音樂節提供）

田馥甄今年度7月甫結束「田調」巡迴演場會，11月將再迎來音樂祭大型舞台演出。HUSH也將以獨特的磁性嗓音再度登上呼叫音樂節舞台。麋先生早在2017年便曾參加小呼叫音樂節，近年更受邀為多部電影、戲劇創作主題曲，展現跨界實力。

麋先生過去就參加過呼叫音樂節。（呼叫音樂節提供）麋先生過去就參加過呼叫音樂節。（呼叫音樂節提供）

除了星光熠熠的表演陣容，呼叫音樂節首度歸台舉辦，玩法全面升級大公開，從音樂到生活，結合潮流品牌與創意市集，帶來「不只聽歌」的多重體驗，讓歌迷盡情沉浸於最具參與感、互動感與潮流感的秋日音樂盛會。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中