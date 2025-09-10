呼叫「田」選之人！田馥甄11月現蹤新北市大都會公園

田馥甄降臨呼叫音樂節。（呼叫音樂節提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕2025呼叫音樂節將於11月1日至11月2日在新北市大都會公園登場，今日公布「金曲歌后」田馥甄將攜手HUSH、麋先生、Andr、Tizzy Bac、恐龍的皮等金曲實力派音樂人，共同打造最強舞台陣容。

神秘組合「恐龍的皮」備受矚目。（呼叫音樂節提供）

田馥甄今年度7月甫結束「田調」巡迴演場會，11月將再迎來音樂祭大型舞台演出。HUSH也將以獨特的磁性嗓音再度登上呼叫音樂節舞台。麋先生早在2017年便曾參加小呼叫音樂節，近年更受邀為多部電影、戲劇創作主題曲，展現跨界實力。

麋先生過去就參加過呼叫音樂節。（呼叫音樂節提供）

除了星光熠熠的表演陣容，呼叫音樂節首度歸台舉辦，玩法全面升級大公開，從音樂到生活，結合潮流品牌與創意市集，帶來「不只聽歌」的多重體驗，讓歌迷盡情沉浸於最具參與感、互動感與潮流感的秋日音樂盛會。

