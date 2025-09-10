晴時多雲

娛樂 最新消息

曹雅雯升格「二寶媽」！亡父入夢交代1事藏滿洋蔥

曹雅雯演唱會記者會。（記者陳奕全攝）曹雅雯演唱會記者會。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌后曹雅雯近來升格「二寶媽」，她透露養了2隻水母當寵物，雖然新奇，卻在日常照顧中感到療癒。

曹雅雯今天舉辦記者會，宣布加入「都市女聲」系列演唱會。她的父親於6月因癌症病逝，所幸在4月時，父親曾到場參加她的高雄演唱會，讓她心中少了遺憾。

曹雅雯演唱會記者會。（記者陳奕全攝）曹雅雯演唱會記者會。（記者陳奕全攝）

這回將重啟「望南」演唱會，預定在台北及台中開唱。曹雅雯表示：「還沒決定台中站日期時，我乾姊姊就夢到我爸爸，穿著我們準備給祂的Polo衫，還承諾要來台中看演唱會。」

曹雅雯更分享，在協調演出檔期時，乾姐還夢到了亡父，提醒她要定下日期，「日期大致底定，我心裡想，那一定要確定，不然爸爸會失望，這件事讓我覺得很玄。」

曹雅雯演唱會記者會。（記者陳奕全攝）曹雅雯演唱會記者會。（記者陳奕全攝）

曹雅雯表示，爸爸生前十分低調，她計畫安排旁邊的位置留給他，「爸爸唱什麼都喜歡聽。」至於媽媽狀況比她好許多，親友也會陪伴媽媽到場支持。

