娛樂 最新消息

神級陣容！3大搖滾教父合體 一生至少看一次

黃貫中、羅大佑、崔健將同台。（杭州煜禾演藝經紀有限公司提供）黃貫中、羅大佑、崔健將同台。（杭州煜禾演藝經紀有限公司提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕台灣音樂教父羅大佑、香港搖滾巨匠黃貫中以及中國搖滾啟蒙者崔健，三位殿堂級人物首度合體，將在杭州奧體中心體育場（大蓮花）舉辦「三響演唱會」。消息一曝光，立刻在樂迷之間引爆轟動，形容是「一生至少要看一次」的音樂聖事。

這場音樂盛宴三地傳奇終於強強聯手，不僅三位重量級主角同台，更是一場跨越台北、香港、北京三地的文化交流。三人分別代表不同的社會背景與創作脈絡，卻同樣以音樂回應時代、用歌詞書寫歷史，讓樂迷直呼「簡直神仙組合」。

羅大佑經典曲陪伴台灣人走過青春歲月。（杭州煜禾演藝經紀有限公司提供）羅大佑經典曲陪伴台灣人走過青春歲月。（杭州煜禾演藝經紀有限公司提供）

羅大佑經典歌曲《童年》、《光陰的故事》陪伴台灣人走過青春歲月；1980年代以《之乎者也》專輯驚艷樂壇，用獨特的詩性創作與人文關懷，為華語流行音樂開創全新境界，更是深植台灣民眾生活的共同記憶。

黃貫中與Beyond的搖滾唱出香港人的集體情感。（杭州煜禾演藝經紀有限公司提供）黃貫中與Beyond的搖滾唱出香港人的集體情感。（杭州煜禾演藝經紀有限公司提供）

黃貫中與傳奇樂團Beyond的搖滾，從《海闊天空》、《光輝歲月》唱出香港人的集體情感；作為Beyond的主奏吉他手，黃貫中堅持樂團一貫的搖滾血脈與創作堅持，在粵語流行曲主導的香港樂壇闖出一條硬核之路。他的存在，象徵著香港搖滾永不妥協的創作靈魂。

而崔健的《一無所有》成為中國搖滾的開端，他的音樂巧妙融合民謠、搖滾與中國傳統元素。《花房姑娘》、《假行僧》《新長征路上的搖滾》等作品，至今仍被視為華語搖滾樂的劃時代經典。

點圖放大header
點圖放大body

