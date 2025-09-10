晴時多雲

娛樂 最新消息

江祖平控高層兒性侵風波延燒 王宇婕正色發聲：不想消費她

江祖平爆料曾遭下藥性侵，引發許多討論。（資料照）江祖平爆料曾遭下藥性侵，引發許多討論。（資料照）

〔記者蕭方綺／台北報導〕江祖平自爆遭到前男友、前三立資深副總龔美富之子龔益霆下藥性侵、偷拍，目前她已全面交給律師處理。王宇婕和江祖平過去曾合作三立八點檔《天之驕女》，雖不在同一條線演出，但私下頗有交集，也有很多共同好友，王宇婕今出席活動，被問到江祖平踢爆龔益霆一事，面色嚴肅指出自己並非當事人，不適合回應，也不想在此時消費對方，「但不管什麼關係，都應該尊重彼此界線，要尊重別人，也要尊重自己。」

王宇婕今被問好友江祖平，坦言想給她私人空間療傷。（記者蕭方綺攝）王宇婕今被問好友江祖平，坦言想給她私人空間療傷。（記者蕭方綺攝）

江祖平7月拍《願望》被熱湯燙傷時，王宇婕因為有燙傷經驗，特別找了燙傷後照顧自己的資料，傳訊息關心對方，江祖平也回了她謝謝；但這回指控性侵一事，王宇婕以女生的立場出發，認為不管講什麼安慰或是關心的話語，只是讓江祖平壓力變大，或是對方還要想著怎麼禮貌回應，「目前已經走司法途徑，就不多說了，只希望交給法律處理。不想在這時候消費她，希望他好好的。」希望給對方多點空間。

雖然曾在三立拍八點檔，但王宇婕不認識龔奕霆，只認識前三立副總龔美富，「他之前當導播，拍攝過程蠻好的。」但對於細節不願多提。

至於過往有沒有在拍戲現場碰過性騷擾事件？王宇婕自嘲「傻人有傻福」，出道以來沒有碰過別人對她不禮貌的事情，加上她晚上也不參與應酬局，大幅減少被騷擾的機會。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

