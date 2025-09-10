梓梓寫真「海外運費1千」遭轟 曝血汗寄送內幕：覺得貴可以不買

「梓梓」董梓甯的姣好身材十分受到網友關注。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕夢想家啦啦隊長「梓梓」董梓甯近日推出寫真集，在粉絲之間掀起搶購熱潮，銷量表現亮眼。然而，卻有買家抱怨海外運費高昂，「一本寫真1200元，卻還要再付1000運費」，引發網友討論。

對此，梓梓在IG限時動態中親自出面回應，坦言海外寄送真的極其繁瑣，自己也很無奈，因為絕非大家想像中那麼容易。她解釋，光是一份包裹就需要簽六份文件，600本就要親筆簽上3600次，「每寄一件要花上5到10分鐘，一天最多只能寄30到40件」，還要秤重、量尺寸，根本是「體力活」。另外也補充，海外運費本來就得動輒數百甚至上千，再加上需要額外的人力支援，價格才會偏高。

請繼續往下閱讀...

梓梓在限時動態打下長文為自己發聲。（翻攝自IG）

雖然工作室曾建議乾脆取消海外服務，但梓梓不忍辜負國外粉絲的支持，才選擇自行扛下這份辛苦。她語帶感謝卻也帶點委屈地說：「我沒有強迫消費，如果覺得貴真的可以不要買。」同時呼籲大家能體諒她獨立出版的辛苦，「真的盡力了，希望粉絲能理解，不想因為誤解讓彼此受傷。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法