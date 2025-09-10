捷運盃街舞大賽決賽倒數 GX、HUR+都來了

ＧX擔任代言人。（寬寬整合提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「捷運盃街舞大賽」邁入第20屆，決賽將於9月14日在臺北市中山堂中正廳登場。今年邀請雙代言人GX、HUR+表演外，babyMINT、梁舒涵及Dylan也將輪番演出。

身為捷運盃20週年代言人兼主題曲《我們的主場》演唱者的GX ，被問到選曲原因時，他們直言：「這首歌曲蠻能代表追逐拚鬥夢想。雖然之前有一起演出過，但這次是以GX的身份在捷運盃舞台第一次詮釋，又剛好是20週年的里程碑，意義更加是雙倍的。」

曾是「捷運盃街舞大賽」參與選手的HUR+也表示：「真正推動人成長的，不是輕鬆的環境，而是競技的熱血與挑戰。」雖然如今已經是一支正式出道的女團，但她們深知，唯有在競爭與壓力中，才能磨練出真正的實力。成員C.Holly更分享了心路歷程：「很多人說過我是個特別愛比賽的人，但其實我不是單純喜歡『比賽』，而是熱愛『表演舞台』。只要能再多一次站上舞台，對我而言就是多一次與世界對話、證明自我的機會。」

至於平均年齡不到20歲的babyMINT參加捷運盃的經驗各不相同，粼粼回憶國中熱舞社時曾參賽，「當時還是新生菜鳥，但職業舞團的準備狀態讓我印象深刻，真的很熱血！」其他成員則大多是「聽過卻沒能參與」，甚至有人因疫情錯過參賽機會，仍感嘆「一定會是很好的回憶啊！」 團員們透露將首次帶來六人完整版《ICKY蛙化》，並演出多首久違未唱的作品。

babyMINT參加盛會很興奮。（寬寬整合提供）

梁舒涵回憶過去初登舞台時，曾因為沒有舞蹈底子而感到畏懼，「演出完的那一刻其實心中是無比的悸動，因為自己完成了挑戰，看著台下的朋友們給予掌聲，我更覺得舞蹈不僅僅是一個才華，更是一種能量，一種讓自己變得開心變得有自信的能量。」 梁舒涵也想鼓勵所有舞蹈人：「喜歡舞蹈不用分順序，不論什麼時候只要你願意，就一起進來揮灑自己吧！」

梁舒涵與捷運盃淵源深厚。（寬寬整合提供）

