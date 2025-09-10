晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

坂口健太郎桃色風暴擴大 永野芽郁一句「健醬」成最大破綻

永野芽郁（左）鬆口和坂口健太郎交往過。（翻攝自X）永野芽郁（左）鬆口和坂口健太郎交往過。（翻攝自X）

林婷婷／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本「強力發電機」永野芽郁今（10）遭日媒《週刊文春》爆料，疑插足坂口健太郎和化妝師A女的4年戀情；永野的經紀公司稍早表示「經本人確認，（永野芽郁）確實有和坂口健太郎交往過」，但對男方當時是否另有戀情，回應曖昧。

永野芽郁今年4月才爆出和已婚人夫田中圭大談「不倫戀」，雖然雙方矢口否認，但形象早已破滅；沒想到坂口健太郎昨天爆出戀情後，永野芽郁又是「榜上有名」，被指是坂口感情中的「第三者」；不過永野公司雖然認了她和坂口交往過，但對於坂口是否有穩定女友，表示並不知情。

永野芽郁與坂口健太郎曾合作2015年的《俺物語!!》、2022年《暗黑病院》等片，被旁人暱稱是「芽太郎」，兩人曾在訪談中不掩飾好感情，對外宣稱則是「情同兄妹的關係」。

坂口戀情曝光後，《週刊文春》挖出永野曾向友人炫耀「坂口熱烈追求我」，還有一說是，永野在和田中圭打得火熱時，曾在飲酒場合上一度將田中圭喊成「健醬」，顯得十分諷刺。


☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中