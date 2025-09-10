坂口健太郎桃色風暴擴大 永野芽郁一句「健醬」成最大破綻

永野芽郁（左）鬆口和坂口健太郎交往過。（翻攝自X）

林婷婷／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本「強力發電機」永野芽郁今（10）遭日媒《週刊文春》爆料，疑插足坂口健太郎和化妝師A女的4年戀情；永野的經紀公司稍早表示「經本人確認，（永野芽郁）確實有和坂口健太郎交往過」，但對男方當時是否另有戀情，回應曖昧。

永野芽郁今年4月才爆出和已婚人夫田中圭大談「不倫戀」，雖然雙方矢口否認，但形象早已破滅；沒想到坂口健太郎昨天爆出戀情後，永野芽郁又是「榜上有名」，被指是坂口感情中的「第三者」；不過永野公司雖然認了她和坂口交往過，但對於坂口是否有穩定女友，表示並不知情。

請繼續往下閱讀...

永野芽郁與坂口健太郎曾合作2015年的《俺物語!!》、2022年《暗黑病院》等片，被旁人暱稱是「芽太郎」，兩人曾在訪談中不掩飾好感情，對外宣稱則是「情同兄妹的關係」。

坂口戀情曝光後，《週刊文春》挖出永野曾向友人炫耀「坂口熱烈追求我」，還有一說是，永野在和田中圭打得火熱時，曾在飲酒場合上一度將田中圭喊成「健醬」，顯得十分諷刺。



☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法