娛樂 最新消息

「交往14年」會計師男友日本下跪求婚！王宇婕傻眼拒絕

王宇婕已經開始想要成為人妻。（OZIO提供）王宇婕已經開始想要成為人妻。（OZIO提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕王宇婕和會計師男友「小男」已經愛情長跑14年，她今出席保養品活動，透露對方今年在日本上演求婚記，但她嬌嗔說：「風格太『辣妻』（其實她要說台語落漆）！我覺得不算數。」還原當時狀況，是男友在她泡湯完，臉紅紅、用毛巾包頭的放鬆狀態，突下跪求婚，雖然沒有鑽戒，但男友務實捧著麝香葡萄說：「因為妳愛吃。」讓她傻眼不已，因此該次求婚她以「這個答案，以後告訴你」婉拒了。

她一點都不滿意這次求婚，直呼：「因為我不美啊！要怎麼發給朋友看？」她還指出男友不是在日本第一天就求婚，無奈說：「他在第六天求婚，房間已經亂七八糟，沒有一個地方可以拍照的時間點。」

王宇婕和男友愛情長跑14年。（OZIO提供）王宇婕和男友愛情長跑14年。（OZIO提供）

其實這並非她男友第一次萌生想求婚的念頭，她笑說有次和一群朋友露營，男友似乎想趁這樣的歡樂時光求婚，可惜當時下大雨。她今遠端向男友喊話：「我希望他可以想清楚，求婚時我要美美的，有影片、有證據，但不一定要人多。」

王宇婕過往沒想過結婚，但認為過了40歲，人生計畫大為改變，她自認和男友感情雖然好到不差一張紙，「但這張紙很有價值，若是生病，可以給彼此保障。」只是她看到好友陳志強、曾志希的世紀婚禮就覺得疲憊，但作為女人，她又有婚禮夢，不甘心只有登記結婚。

