娛樂 最新消息

Prada連9任代言人都爆醜聞 粉絲點名「2女星」：拜託別出事

永野芽郁被爆出曾當坂口健太郎小三，Prada魔咒又發威！網友點名「2女星」，希望她們能成功挺過恐怖魔咒。（翻攝自IG、X）永野芽郁被爆出曾當坂口健太郎小三，Prada魔咒又發威！網友點名「2女星」，希望她們能成功挺過恐怖魔咒。（翻攝自IG、X）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本男神坂口健太郎近日被爆出劈腿永野芽郁的醜聞，由於兩人同時都是Prada代言大使，近年來連續多位代言大使都出事，讓日網嘆「Prada魔咒又發威」，事件爆發後，日韓網友急點名2女星，希望她們能成功挺過魔咒。

柯震東（左起）、PGone、鄭爽、吳亦凡曾擔任Prada品牌大使，皆因爆出醜聞遭解約。（翻攝自IG、微博）柯震東（左起）、PGone、鄭爽、吳亦凡曾擔任Prada品牌大使，皆因爆出醜聞遭解約。（翻攝自IG、微博）

李易峰（左起）、蔡徐坤、金秀賢曾擔任Prada品牌大使，皆因爆出醜聞遭解約。（翻攝自微博、IG）李易峰（左起）、蔡徐坤、金秀賢曾擔任Prada品牌大使，皆因爆出醜聞遭解約。（翻攝自微博、IG）

回顧出事的Prada代言人，除了近期出事的永野芽郁及坂口健太郎，另外還包含台灣男星柯震東、中國嘻哈歌手PGone、中國女星鄭爽、中國男星吳亦凡、中國男星李易峰、中國偶像蔡徐坤、南韓男星金秀賢。

至於解約原因，柯震東率先於2014年爆出吸毒；PGone因歌曲涉嫌教唆吸毒、侮辱女性，還捲入與已婚女星李小璐不倫事件，遭全面封殺；鄭爽則是因為偷找代孕（代理孕母）又棄養，加上逃漏稅風波遭封殺；吳亦凡於2021年被控性侵，隔年被判有期徒刑13年並驅逐出境；李易峰在2022年被爆出嫖妓醜聞；蔡徐坤則是在2023年遭爆料愛玩一夜情，還叫意外懷孕的女方墮胎；金秀賢則在今年初爆出與未成年金賽綸交往風波，使形象一落千丈。

網友點名日本Prada品牌大使Sana（右）與南韓品牌大使Karina（左），「求你們不要出事」。（翻攝自IG）網友點名日本Prada品牌大使Sana（右）與南韓品牌大使Karina（左），「求你們不要出事」。（翻攝自IG）

最後再加上永野芽郁及坂口健太郎，11年來就有9名代言人都爆出醜聞，讓不少人直呼「Prada魔咒又發威」、「連續9位了，Prada真有你的」。部分網友更點名現任日本品牌大使「Sana」湊崎紗夏與南韓品牌大使Karina，「求求你們不要出事」、「Prada魔咒破戒靠你們了」。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

