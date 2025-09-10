晴時多雲

娛樂 最新消息

告五人團長慶生收爵士鼓蛋糕 雲安吹直笛鐵達尼號沉了

告五人哲謙（中）生日，雲安（左）和犬青送上蛋糕祝福。（相信音樂提供）告五人哲謙（中）生日，雲安（左）和犬青送上蛋糕祝福。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕告五人最近忙於「黑夜狂奔」巡演，今（10日）是團長兼鼓手哲謙35歲生日，前幾天在高雄場演出，雲安、犬青特別訂製「爵士鼓蛋糕」先為他慶生，滿場歌迷也高喊「謙哥，生日快樂！」送上祝福。

告五人演唱會突然變得像脫口秀。（相信音樂提供）告五人演唱會突然變得像脫口秀。（相信音樂提供）

推出新專輯《我們就像那些要命的傻瓜》之後，告五人巡演和活動邀約不斷，10月和11月還將分別飛往日本大阪和東京開唱，日前到高雄演出，除了獻唱新歌，也提前幫哲謙慶生，現場有如開心又溫馨的生日派對。哲謙聽到歌迷高唱生日快樂歌，深深90度鞠躬感性致謝：「你們唱的生日快樂歌，是我這輩子聽過最好聽的歌。」

哲謙也談到生日願望：「希望未來無論你們在工作、生活，或追求自己喜歡的事，遇到壓抑或困難時，都能把我們的音樂當成支撐。希望全世界的哈瓜（粉絲暱稱）們平安、順利、健康，去做你們想做的事，再回來給我們能量。」

告五人雲安想在演唱會上吹笛子，逗笑歌迷。（翻攝自IG）告五人雲安想在演唱會上吹笛子，逗笑歌迷。（翻攝自IG）

演唱會上也有趣味時刻，雲安拿出直笛想吹奏電影《鐵達尼號》主題曲，卻因笑不停吹不出聲，他自嘲：「鐵達尼號沉了啦！因為去了『從未見過的海』。（告五人的歌曲）」接著他更模仿電影《唐伯虎點秋香》經典橋段：「你會吹簫？會吹簫啊！」、「喜歡什麼顏色？黃色。」全場笑翻，演唱會好像突然變成脫口秀。

