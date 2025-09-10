曾國城點名勇兔入隊！ 她脫口一句「不要生氣」嚇壞秒放棄

大愛劇《日日好食光》卓文萱（左起）、楊麗音、林筳諭、李昇紘。（大愛提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕大愛新戲《日日好食光》9月8日登場，劇情描繪三位中年女子在人生混亂之際走進廚房當志工，透過一次次磨合，逐漸建立深厚情誼，並找到自我價值與人生出口。全劇共18集，每集以一道料理命名，呼應溫暖日常。主演范瑞君、張詩盈日前南下高雄宣傳新戲。

范瑞君笑說平常「有空才下廚」，被問及18道菜是否都學會了，她直呼「戲裡的菜太『厚工』，在家不太會做」，張詩盈也在旁補充：「可能有學會，但不好吃。」范瑞君在第一集一出場就帥氣滿分，她透露角色原型「英美」是非常颯爽、堅韌的女性，「很多男人都比不上，所以要演得更帥氣」。她坦言廚房戲常因時間壓力而有衝突，但眾人目標一致，就是把溫暖飯菜送出去，「中間的問題都能迎刃而解」。

她也分享，大愛戲劇最大的特色就是「真人實事」，讓角色有真實生命力支撐，能把困境歷程化為快樂過程，也讓平常在幕後默默付出的廚房志工被大家看見。

張詩盈則笑說，與三位學姊合作就像「在搖滾區看表演」，甚至開玩笑表示，難得遇到前輩們都在休息室，她還特地行大禮「服務學姊」。為了新戲，她和林筳諭（勇兔）、楊麗音、高玉珊也登上《型男大主廚》宣傳，與曾國城、卓文萱分隊比拚廚藝。

節目過程笑料百出，勇兔一句「那你不要生氣」嚇得曾國城立刻放棄選她入隊，改挑張詩盈與高玉珊；張詩盈更自嘲「只會出一張嘴」，笑稱家裡多由先生掌廚，她偶爾才煮飯，口味不敢保證，「煮給全家吃，他們可能會不吃」。

高玉珊透露，因先生過世後曾吃素十天，後來葷食也跟著減少，甚至出國時還會隨身攜帶花生和豆腐乳。她本身喜歡研究料理，餐廳吃到喜歡的菜色，回家馬上能複製。楊麗音則因拿手料 理「茶葉蛋」遠近馳名，私下也能做出多道苦瓜料理，笑說「女兒超愛」。勇兔也分享最愛煮剝皮辣椒湯，簡單在鍋內丟入食材即可完成，喝不完還能冷凍保存，亦會隨著季節變換食材，像是夏天就煮筍湯…眾人大方分享彼此烹飪經驗，讓現場熱鬧不已。

