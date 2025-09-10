晴時多雲

娛樂 最新消息

狂粉交保還在台灣！曹雅雯無奈求援 保護令辣椒水防身全都沒用

曹雅雯演唱會記者會；回應劉姓女粉絲長期騷擾。（記者陳奕全攝）曹雅雯演唱會記者會；回應劉姓女粉絲長期騷擾。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌后曹雅雯遭到來自新加坡的劉姓瘋狂女粉絲騷擾3年多，上月在髮廊又被對方堵到，最後鬧上警局。即將開唱的她今天出席記者會，受訪無奈表示：「不只是我，其他人也會有壓力，尤其台中場剛好在我生日前夕，心情上真的受到影響。」

曹雅雯演唱會記者會；回應劉姓女粉絲長期騷擾。（記者陳奕全攝）曹雅雯演唱會記者會；回應劉姓女粉絲長期騷擾。（記者陳奕全攝）

據了解，該名狂粉交保後仍被限制出境，目前仍續留在台灣，這幾天曹雅雯仍持續收到訊息騷擾，就算有保護令也無可奈何。

曹雅雯演唱會記者會；回應劉姓女粉絲長期騷擾。（記者陳奕全攝）曹雅雯演唱會記者會；回應劉姓女粉絲長期騷擾。（記者陳奕全攝）

曹雅雯透露有保鏢、保全公司主動要幫忙，她也會準備辣椒水防身，無奈仍是防不勝防，更擔心影響到身旁的親友。

曹雅雯演唱會記者會；回應劉姓女粉絲長期騷擾。（記者陳奕全攝）曹雅雯演唱會記者會；回應劉姓女粉絲長期騷擾。（記者陳奕全攝）

出道15年的曹雅雯10月5日將在Legacy Taipei開唱，11月28日轉戰Legacy Taichung，舉辦「望南-返北旅人」演唱會，她感性表示：「我們做歌手的，就是要靠歌聲撫慰人心。」

