娛樂 最新消息

江祖平遭下藥硬上持續延燒 陶晶瑩力挺：真正犯錯者該負責

陶晶瑩（右）也為江祖平（左）發聲。（翻攝自FB/資料照）陶晶瑩（右）也為江祖平（左）發聲。（翻攝自FB/資料照）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕江祖平日前在社群平台公開控訴，遭電視台高層之子龔益霆下藥性侵，甚至被拍下不雅畫面，引發全台震撼。事件延燒後，龔益霆的父親，也就是三立電視台副總龔美富因此請辭。江祖平透露目前身心受到嚴重打擊，決定後續全權交由律師處理。

針對這起爭議，陶晶瑩在節目《陶色新聞》上直言，當代女性清楚自己的身體界線，明確拒絕就是「不要」，沒有模糊空間。她也指出，這次外界看到的，是一位父親選擇辭職滅火，「但真正犯錯的人卻沒有道歉」，這樣的反應顯示了東方家庭習慣將責任由父母承擔，而非讓孩子面對自己造成的後果。

陶晶瑩（左）與搭檔吳小帽（右）在節目中談及江祖平事件。（翻攝自YouTube）陶晶瑩（左）與搭檔吳小帽（右）在節目中談及江祖平事件。（翻攝自YouTube）

節目同場搭檔吳小帽則提出，或許龔益霆沒有道歉，是擔心一旦認錯就等同承認行為屬實。對此，陶晶瑩也認為有可能，但她進一步強調，25歲的成年人理應為自己的選擇負責，父母不該再替他掩蓋或承擔。

事件持續引起社會討論，衛福部保護司長先前曾提醒，透過媒體曝光並非最合宜的管道，但陶晶瑩覺得，這正是「#MeToo」運動的核心精神「要讓受害者勇敢站出來，互相串連。」同時她也提到，許多受害者不敢發聲，是害怕輿論攻擊，甚至有人傾訴後刪除帳號。呼籲大眾不要對受害者進行二度傷害，希望能有更多人站出來，讓沉默不再成為常態。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

