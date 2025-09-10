Saturnday上海寵粉行程曝 美食K歌粉絲狂喊值回票價

人氣男團「Saturnday」成員凱杰、立杰、小潘，化身「星級領航員」帶領粉絲飛往魅力上海。（星之旅提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕人氣男團Saturnday近日推出全新單曲《Last Dance》，成員小潘、立杰、凱杰更驚喜化身「星級領航員」，帶領粉絲飛往上海展開限定之旅。三人從搭機開始一路陪伴，抵達當地後先帶粉絲安頓行李，再變身「車長先生」，領隊遊覽多處熱門景點，貼心介紹當地文化，過程中歡笑不斷。

（由左至右）人氣男團「Saturnday」成員小潘、立杰、凱杰，參與上海「星之旅」感受城市魅力。（星之旅提供）

除了遊玩，三人還帶粉絲品嚐小籠包、蟹黃麵、紅燒肉等經典美食，小潘更化身攝影師，幫大家捕捉滿滿回憶。入夜後，偶像們包下黃浦江夜景餐廳，與粉絲邊用餐邊K歌同樂，展現活潑私下模樣。隨後再帶粉絲夜遊黃浦江，盡覽東方明珠塔與萬國建築群燈火，美景醉人。

請繼續往下閱讀...

人氣男團 「Saturnday」成員凱杰、立杰、小潘，帶著粉絲夜遊黃浦江，欣賞東方明珠塔與萬國博覽建築群的璀璨燈火。（星之旅提供）

立杰笑言自己害怕飛行，但為了能與粉絲創造珍貴回憶甘願克服恐懼。泓安旅行社表示，此行讓粉絲與偶像共創專屬回憶，貼心互動直呼「值回票價」，也讓外界更加期待Saturnday未來的驚喜行程。

