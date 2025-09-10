晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

TRASH合體畢書盡！將軍吼大彩蛋引爆5萬人尖叫

TRASH合體畢書盡嗨到破表。（三立提供）TRASH合體畢書盡嗨到破表。（三立提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕一年一度的「台南將軍吼音樂節」9月6日熱鬧登場，首日吸引超過5.2萬人湧入將軍漁港，現場宛如南台灣最大戶外演唱會，音樂、美食、煙火一次滿足樂迷。今年卡司強大，被譽為「小巨蛋級陣容」，現場氣氛嗨到最高點。

灣島皇后紅裝登場 〈三天三夜〉掀舞池浪潮。（三立提供）灣島皇后紅裝登場 〈三天三夜〉掀舞池浪潮。（三立提供）

首日以「鯤鯓開吼」為主題，從點閱破1600萬的原民美聲布拉優揚．久拉巴斯、創作才女JUD陳泳希，到搖滾樂團P!SCO輪番登場。國際級變裝皇后灣島皇后首度降臨將軍漁港，換上誇張鮮紅哥德風造型，連嗨20分鐘，以LADY GAGA與張惠妹組曲掀翻全場，最後更在〈三天三夜〉帶領樂迷「全場跳起來」，將漁港變身小巨蛋舞池。

Ozone現身將軍漁港。（三立提供）Ozone現身將軍漁港。（三立提供）

Ozone「發電機」舞力全開，粉絲卡位嗨翻全場。（三立提供）Ozone「發電機」舞力全開，粉絲卡位嗨翻全場。（三立提供）

人氣男團 Ozone 也在萬名粉絲簇擁下登台，舞曲連發宛如「發電機」，展現滿滿青春能量。最受矚目的壓軸，則由金曲樂團 TRASH 與畢書盡聯手帶來「臺南限定」大彩蛋，首度合體演唱〈偶像歌手〉與〈勢在必行〉，瞬間引爆全場高潮，5萬人尖叫聲震耳欲聾，直呼值回票價。

將軍吼第二日（9/7）以「將軍燃炸」為主題，美秀集團、麋先生、李竺芯、小男孩樂團、柯泯薰與張哲偉將接力開唱，還有6分鐘璀璨煙火秀，首度施放16吋彩色千輪煙火，勢必再掀另一波高潮。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中