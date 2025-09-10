TRASH合體畢書盡！將軍吼大彩蛋引爆5萬人尖叫

TRASH合體畢書盡嗨到破表。（三立提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕一年一度的「台南將軍吼音樂節」9月6日熱鬧登場，首日吸引超過5.2萬人湧入將軍漁港，現場宛如南台灣最大戶外演唱會，音樂、美食、煙火一次滿足樂迷。今年卡司強大，被譽為「小巨蛋級陣容」，現場氣氛嗨到最高點。

灣島皇后紅裝登場 〈三天三夜〉掀舞池浪潮。（三立提供）

首日以「鯤鯓開吼」為主題，從點閱破1600萬的原民美聲布拉優揚．久拉巴斯、創作才女JUD陳泳希，到搖滾樂團P!SCO輪番登場。國際級變裝皇后灣島皇后首度降臨將軍漁港，換上誇張鮮紅哥德風造型，連嗨20分鐘，以LADY GAGA與張惠妹組曲掀翻全場，最後更在〈三天三夜〉帶領樂迷「全場跳起來」，將漁港變身小巨蛋舞池。

Ozone現身將軍漁港。（三立提供）

Ozone「發電機」舞力全開，粉絲卡位嗨翻全場。（三立提供）

人氣男團 Ozone 也在萬名粉絲簇擁下登台，舞曲連發宛如「發電機」，展現滿滿青春能量。最受矚目的壓軸，則由金曲樂團 TRASH 與畢書盡聯手帶來「臺南限定」大彩蛋，首度合體演唱〈偶像歌手〉與〈勢在必行〉，瞬間引爆全場高潮，5萬人尖叫聲震耳欲聾，直呼值回票價。

將軍吼第二日（9/7）以「將軍燃炸」為主題，美秀集團、麋先生、李竺芯、小男孩樂團、柯泯薰與張哲偉將接力開唱，還有6分鐘璀璨煙火秀，首度施放16吋彩色千輪煙火，勢必再掀另一波高潮。

